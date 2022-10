Lose Pflastersteine oder zerstörte Schilder wie am Rastplatz "Stadtwald" an der A3 bei Frankfurt seien auch ein Sicherheitsrisiko, kritisiert der ADAC.

Lose Pflastersteine oder zerstörte Schilder wie am Rastplatz "Stadtwald" an der A3 bei Frankfurt seien auch ein Sicherheitsrisiko, kritisiert der ADAC. Bild © ADAC e.V.

Dreckig, vermüllt, unsicher: Hessen ist Schlusslicht bei der Qualität von unbewirtschafteten Autobahn-Rastplätzen. In einem Test des ADAC belegen drei der vier Anlagen die letzten Plätze, eine ist nur unbedeutend besser.

Pipi und dann schnell weiter - Autobahnrastplätze laden in der Regel nicht zum Verweilen ein. Es ist laut, oft dreckig und vermüllt. Wenn der ADAC hier testet, geschieht das also auf eher niedrigem Niveau. Sich dabei ans Ende der Liste zu setzen, ist dann aber doch beachtlich. Genau das hat das selbst ernannte Transitland Hessen (Slogan: "An Hessen führt kein Weg vorbei") geschafft.

Von 50 bundesweit getesteten Rastplätzen belegen die vier hessischen Kandidaten die Plätze 48 bis 50 sowie einen "Ausreißer" auf Platz 42. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten ADAC-Test von unbewirtschafteten Rastplätzen hervor. Der Autoclub bescheinigt "eklatante Mängel". Alle vier in Hessen getesteten Plätze sind durchgefallen.

Dixi-Klos und Vandalismus auf A3-Parkplatz

Den Prüfern habe sich ein "erschreckendes Bild" offenbart, so der ADAC. Es habe an allem gefehlt, was man bei einem Zwischenstopp auf der Autobahn erwarten dürfe: saubere Sanitäranlagen, gepflegte und beleuchtete Außenanlagen. Auf dem Rastplatz "Stadtwald" an der A3 bei Frankfurt seien die Klos entweder ganz verschlossen und durch Dixi-Häuschen ersetzt oder völlig verschmutzt gewesen. Tische, Gehwege, Hinweisschilder seien teilweise defekt oder zerstört gewesen.

Kaputte Gehwege am Rastplatz "Stadtwald" bei Frankfurt. Bild © ADAC

Außerdem gebe es auf den getesteten hessischen Parkplätzen viel Müll und keinen Lärmschutz. Sie seien ungepflegt und dunkel. Und bis auf die Anlage "Nadelöhr" an der A4 bei Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) sei keine mit einem Parkplatz oder einem WC für Menschen mit Behinderung ausgestattet. In Sachen Sauberkeit und Sicherheit "müssen die Verantwortlichen dringend nachbessern", sagte Wolfgang Herda vom ADAC Hessen-Thüringen.

Die Stichproben aus Hessen im Einzelnen:

"Nadelöhr", A4 bei Friedewald (Hersfeld-Rotenburg): Mangelhaft (Platz 42) - zu wenige beleuchtete Parkbereiche, verschmutzte Sanitäranlage ohne Lärmschutz

Mangelhaft (Platz 42) - zu wenige beleuchtete Parkbereiche, verschmutzte Sanitäranlage ohne Lärmschutz "Am Pommer", A7 bei Neuenstein (Hersfeld-Rotenburg) : Sehr mangelhaft (Platz 48) - Notruf nicht in zentraler Lage, Sanitäranlagen verschmutzt, schon 2018 mit "sehr mangelhaft" getestet

: Sehr mangelhaft (Platz 48) - Notruf nicht in zentraler Lage, Sanitäranlagen verschmutzt, schon 2018 mit "sehr mangelhaft" getestet "Stadtwald", A3 bei Frankfurt : Sehr mangelhaft (Platz 49) - keine Behindertenparkplätze, WC-Häuschen ungepflegt und verschlossen, stattdessen verschmutzte Dixi-Toiletten, beschädigte Gehwege

: Sehr mangelhaft (Platz 49) - keine Behindertenparkplätze, WC-Häuschen ungepflegt und verschlossen, stattdessen verschmutzte Dixi-Toiletten, beschädigte Gehwege "Brühlgraben", A5 bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg): Sehr mangelhaft (Platz 50) - keine Beschilderung des Parkbereichs für Pkw, keine Behindertenparkplätze, dreckige Toiletten, nicht gegen Lärm geschützt

Pflanzen überwuchern Bänke und Tische auf dem Rastplatz "Am Brühlgraben" an der A5 bei Weiterstadt. Bild © ADAC

Im Kontrast dazu stünden die Testsieger, meldet der ADAC: Die Rastanlage "Engelmannsbäke" in Niedersachsen an der A1 etwa verfüge über saubere Außen- und Sanitäranlagen, getrennte Parkflächen, ausreichende Beleuchtung und einen zentralen Notruf.

Kaum Verbesserungen seit 2018

"Die Autobahn GmbH als verantwortliche Betreiberin sollte dringend die Reinigungs- und Wartungsintervalle anpassen", forderte ADAC-Experte Herda. Außerdem müssten die Anlagen regelmäßig überprüft werden.

Vermüllter Rastplatz "Am Pommer" an der A7 bei Neuenstein. Bild © ADAC

Insgesamt hätten sich gegenüber dem letzten Test von 2018 kaum Verbesserungen ergeben, kritisiert der ADAC. Die bundesweit 50 Rastplätze seien im Juni und Juli 2022 untersucht worden. Jede Anlage habe man zweimal außerhalb der Ferienzeiten im Abstand von mindestens 24 Stunden überprüft.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars