Viele Wege führen wieder nach Hessen: Der Tourismus lebt nach der Corona-Flaute weiter auf, und das Bundesland wird als Reiseziel wieder beliebter. Einige Regionen profitieren besonders.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

In der Corona-Pandemie brachen die Zahlen ein - inzwischen hat sich der Tourismus in Hessen wieder erholt. 2024 registrierten die Beherbergungsbetriebe 15,6 Millionen Gäste und damit 4 Prozent mehr als 2023. Das teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Freitag mit.

Die Summe der Übernachtungen erhöhte sich im Vergleich zu 2023 um drei Prozent auf fast 34,8 Millionen. Ganz das Vor-Corona-Niveau von 2019 wurde zwar noch nicht erreicht, aber die Zahlen lagen jeweils nur noch rund zwei Prozent darunter.

Main-Taunus-Kreis legt besonders zu

Von der wachsenden Beliebtheit Hessens bei Reisenden konnten einige Regionen im vergangenen Jahr besonders profitieren: Der Main-Taunus-Kreis meldete ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr, gefolgt von Offenbach (plus 12 Prozent), wie aus der Statistik hervorgeht. Frankfurt verzeichnete sieben Prozent mehr Gäste. Hintergrund war vor allem die Fußball-EM.

Die mit Abstand am meisten Besucher kamen 2024 aus Deutschland: rund 77 Prozent. Unter den ausländischen Gästen reisten die meisten aus den USA (0,6 Millionen), den Niederlanden (0,3 Millionen) und dem Vereinigten Königreich (0,2 Millionen) an.

Beliebter wird Hessen auch bei Touristen aus Asien: Die Zahl der Gäste aus Indien stieg laut Statistik um rund 20 Prozent. Bei Besuchern auch China waren es 47 Prozent mehr.