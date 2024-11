Ein neuer Belag auf der Nordwestlandebahn in Frankfurt sollte Flugzeuge eigentlich langlebiger machen - doch das Gegenteil war der Fall. Piloten klagten über kaputte Reifen, zuletzt lösten sich Teile der Bahn. Der Flughafen rätselt über die Ursache.

Es klang vielversprechend: Ein neuer Anti-Rutsch-Belag ("Anti-Skid-Belag") sollte die Landebahn Nordwest des Frankfurter Flughafens auf 2.800 Metern griffiger machen. Das sollte die Bremsleistung von Flugzeugen erhöhen und ihre Wartungsintervalle verringern.

Doch schon kurz nachdem der Belag im Mai 2023 aufgetragen war, musste die Landebahn kurzzeitig gesperrt werden, um den Gummi-Abrieb landender Maschinen zu entfernen und die Piste glatt zu walzen. Pilotinnen und Piloten hatten Reifenschäden gemeldet.

Schäden im Anti-Rutsch-Belag

Und in den vergangenen Wochen lösten sich in dem Bereich, in dem die Flugzeuge aufsetzen, sogar kleine Brocken aus der Piste. Zuerst hatte die Welt darüber berichtet.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Am vergangenen Dienstag sperrte Flughafenbetreiber Fraport die Landebahn also erneut – diesmal um den Belag von einem Teil der Landebahn wieder zu entfernen. Die Sicherheit der Passagiere habe oberste Priorität, sagte ein Fraport-Sprecher am Montag dem hr. Deswegen werde nicht nur ausgebessert.

Belag wird auf zivilen und militärischen Flughäfen eingesetzt

Der Belag des Herstellers "Possehl Spezialbau" aus Rheinland-Pfalz wird nach eigenen Angaben auf zivilen und militärischen Flugplätzen eingesetzt. Warum er in Frankfurt Probleme mache, könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, betonte der Fraport-Sprecher.

Der Belag sei zertifiziert und abgenommen, sonst wäre er nicht aufgebracht worden. Fraport sei mit dem Hersteller deswegen in engem Austausch. Der Hersteller selbst teilte auf Anfrage mit, er habe Materialproben entnommen. Diese würden "physikalisch und chemisch auf mögliche Ursachen untersucht". Danach werde die weitere Vorgehensweise festgelegt.

Erneute kurze Sperrung in den kommenden Tagen

Von der Landebahn Nordwest wurde der Belag in der vergangenen Woche zunächst aus der so genannten Aufsetzzone 07 abgetragen. Dort treffen Flugzeuge auf die Piste, die in östlicher Richtung landen.

In den kommenden Tagen soll, je nach Wetterlage, die Bahn ein zweites Mal kurzzeitig gesperrt werden. Dann soll der Belag in der Gegenrichtung, der Zone 25, abgefräst werden. Insgesamt werde der Belag auf jeder Seite der 2.800 Meter langen Piste auf einer Länge von rund 500 Metern entfernt.

Landebahn-Erneuerung kostete 3,5 Millionen Euro

Den "Anti-Skid-Belag" hatte Fraport nach eigenen Angaben zum ersten Mal im Bahnsystem eingesetzt. Für den Belag wird Split mit Epoxidharz vermengt.

Der Harz soll die Bremsleistung von Flugzeugen bei der Landung erhöhen. In Frankfurt sollte der Belag außerdem bis zu 25 Prozent Enteisungsmittel sparen. Die Erneuerung vor gut anderthalb Jahren hatte rund 3,5 Millionen Euro gekostet.