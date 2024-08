Flughafen Frankfurt Viertägiger Warnstreik bei Lufthansa-Tochter Discover ab Dienstag

Beim Lufthansa-Ferienflieger Discover Airlines stehen in der kommenden Woche mehrtägige Streiks an. Von Dienstag bis Freitag sollen das Kabinen- und Cockpit-Personal die Arbeit niederlegen. Betroffen ist auch der Frankfurter Flughafen.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die Spartengewerkschaften Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) und Vereinigung Cockpit (VC) kündigten am Sonntagabend einen viertägigen Warnstreik bei der Fluggesellschaft Discover an - von Dienstag, 0.01 Uhr bis Freitag, 23.59 Uhr.

Die Aufrufe richten sich an das Kabinen- und Cockpit-Personal. Bestreikt würden alle Abflüge von deutschen Flughäfen, heißt es in den Mitteilungen der Gewerkschaften. Am Flughafen Frankfurt sind im geplanten Zeitraum insgesamt rund 100 Flüge betroffen.

Kundgebung am Dienstag in Frankfurt

Am Dienstag, dem ersten Streiktag, ist das UFO-Personal zu einer Kundgebung in der Abflughalle A im Terminal 1 am Frankfurter Flughafen aufgerufen, teilte die Gewerkschaft weiter mit. "Wir entschuldigen uns bei den betroffenen Fluggästen für die streikbedingten Unannehmlichkeiten."

Die VC empfahl Passagieren, sich über mögliche Flugausfälle und Verzögerungen zu informieren und bat um Verständnis.

Die Interessensvertretungen von Piloten und Kabinenpersonal hatten sich zusammengeschlossen, um einen bereits bestehenden Tarifvertrag der Konkurrenzgewerkschaft Verdi mit Discover überflüssig zu machen und stattdessen ein eigenes Tarifwerk durchzusetzen.

Deutliche Voten für Streik

Die Mitglieder von UFO und VC hatten bei Urabstimmungen deutlich für Warnstreiks gestimmt, wie die Gewerkschaften am Mittwoch mitteilten.

Beim Kabinenpersonal war die Abstimmung besonders klar ausgefallen: 91,8 Prozent der Mitglieder hätten laut UFO für Streiks votiert.

Auch bei Cockpit hatten sich die Mitglieder laut der Gewerkschaft mit 81 Prozent deutlich für Arbeitskämpfe entschieden. Mit einer Wahlbeteiligung von 90 Prozent sei das erforderliche Quorum deutlich überschritten worden.

Zuletzt im Februar gestreikt

Die VC hatte Discover bereits Anfang des Jahres bestreikt. Der letzte Ausstand im Februar hatte allerdings nach Konzernangaben am Frankfurter Flughafen nur geringe Auswirkungen.

Discover Airlines startet mit 27 Flugzeugen ausschließlich von München und Frankfurt zu Ferienzielen in Europa und Übersee. Mit rund 420 Piloten ist die Fluggesellschaft vergleichsweise klein. Sie soll vor allem Condor im touristischen Geschäft Konkurrenz machen.