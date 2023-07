Nach Vorfällen in Hamburg und Düsseldorf Bundespolizei rechnet mit Klebe-Aktionen auch am Frankfurter Flughafen

Die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen ist nach den Klima-Protestaktionen an den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf besonders wachsam. Es müsse auch am größten deutschen Flughafen mit Aktionen gerechnet werden - vor allem an einem bestimmten Datum.