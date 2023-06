Gesundheitswirtschaft in Hessen legt zu

468.000 Menschen, das sind 13,2 Prozent aller Erwerbstätigen in Hessen, haben 2022 in der Gesundheitswirtschaft gearbeitet.

Das teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit. Das waren rund 3.000 (0,6 Prozent) mehr als noch 2021. Der Wert aller produzierten Waren und Dienstleistungen lag bei 33,1 Milliarden Euro. Das sind 11,3 Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung in Hessen.