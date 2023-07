Wie hier in Gräfenhausen streiken Lkw-Fahrer jetzt auch in Pfungstadt.

Immer mehr Lkw-Fahrer schließen sich ihren in Gräfenhausen streikenden Kollegen an. Weil die dortige Raststätte mittlerweile überfüllt ist, versammeln sich die Fahrer nun auch in Pfungstadt.

Seit dem vergangenen Dienstag streiken wieder Lkw-Fahrer auf der Raststätte Gräfenhausen an der A5 bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg). Seitdem haben sich immer mehr Kollegen angeschlossen - mittlerweile sind es so viele, dass die Raststätte aus allen Nähten platzt. Deswegen versammeln sich die Streikenden nun auch an dem wenige Kilometer entfernten Rastplatz Pfungstadt-West an der A67.

Stimmung weiterhin entspannt

Am Sonntagmittag standen nach Angaben der Polizei 73 Lkw in Gräfenhausen, in Pfungstadt waren es bereits zwölf. Die Situation sei auf beiden Raststätten entspannt. Die Beamten schauen regelmäßig mit einer Streife vorbei.

Auch die Fahrer, die in Pfungstadt Quartier bezogen haben, fahren für die selbe polnische Spedition wie ihre Kollegen in Gräfenhausen. Hintergrund für den Streik sind Lohnforderungen der unter anderem aus Georgien, Usbekistan und Tadschikistan stammenden Fahrer.

In Gräfenhausen hatten bereits im April rund 60 Fahrer desselben Unternehmens wochenlang gestreikt, um Lohnzahlungen durchzusetzen. Wie lange der Streik diesmal dauern wird, lässt sich noch nicht absehen.

"Es geht nicht schnell voran, aber es geht in eine gute Richtung", sagte Edwin Atema von der europäischen Transportarbeitergewerkschaft am Freitag zu den Gesprächen mit der polnischen Spedition. Demnach führen die Fahrer individuelle Verhandlungen über ausstehende Lohnzahlungen und intransparente Abzüge.

In einigen Fällen habe es laut Atema bereits eine Einigung gegeben, aber die Fahrer hätten beschlossen, so lange zu bleiben, bis auch der letzte sein Geld bekommen habe. "Gräfenhausen scheint für die Fahrer jetzt wie eine Art Bank zu sein, wo sie ihr Geld bekommen."