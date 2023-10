Hoher Krankenstand sorgt für S-Bahn-Ausfälle in Frankfurt

Am Wochenende fahren mehrere S-Bahn-Linien im Rhein-Main-Gebiet nicht oder nur eingeschränkt, weil Personal ausfällt. Auch Buslinien in Frankfurt und Wiesbaden sind betroffen.

Im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) fahren am Samstag einige S-Bahnen und Busse nicht wie üblich. Grund ist nach Angaben des RMV der hohe Krankenstand beim Fahrpersonal.

Die Linie S4 zwischen Frankfurt-Süd, Langen und Frankfurt-Rödelheim fällt demnach den ganzen Tag über aus. Auch die Zwischentakte der Linien S1 und S5 entfallen laut RMV ganztägig. Zusätzlich könne es zu weiteren kurzfristigen Ausfällen im gesamten S-Bahn-Netz kommen.

Weniger Busse unterwegs

Wegen vieler Krankheitsfälle beim Personal des Frankfurter Verkehrsverbundes (VGF) fahren auch die Busse im Frankfurter Stadtverkehr am Samstag nur eingeschränkt. Betroffen sind laut RMV die Linien 30, M36, 38, 39, 40, 42, M43, 44, M46, 61 und 64 - hier komme es zu einzelnen Ausfällen.

Auch im Rheingau-Taunus-Kreis und in Wiesbaden fallen mit derselben Begründung einzelne Busfahrten aus.

Schon seit September sorgt eine Krankheitswelle für viele Personalausfälle und damit verbunden auch immer wieder für ausfallende Fahrten.

Ein Sprecher der VGF hatte dazu erklärt, dass in diesem Jahr außergewöhnlich viele der 900 Mitarbeitenden krank ausgefallen seien, sich das Personal aus finanziellen Gründen aber nicht längerfristig großzügig aufstocken lasse.

Auch Regionalverkehr vereinzelt betroffen

Für die kommende Woche hat der RMV bereits angekündigt, dass wegen steigender Krankenstände beim Personal auch einzelne Fahrten im Regionalverkehr ausfallen werden.

Betroffen sind demnach einzelne Fahrten auf der Strecke des RE30 von Marburg nach Frankfurt. Außerdem fallen von Montag bis Freitag jeweils am Morgen Züge der der RB51 von Bad Soden-Salmünster nach Frankfurt aus sowie am Abend in umgekehrter Richtung von Frankfurt nach Bad Soden-Salmünster.

