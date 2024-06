Der Konsum der Privathaushalte in Hessen ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr weniger angestiegen als in allen anderen Bundesländern.

Auch das Konsumniveau lag 2022 unter dem Bundesdurchschnitt, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Hessinnen und Hessen sparten demnach 11,9 Prozent ihres verfügbaren Einkommens. Nur in Bayern, Baden-Württemberg und Berlin waren die Sparquoten höher. Bundesweit stieg der Konsum privater Haushalte 2022 um 10,9 Prozent an, in Hessen um 7,9 Prozent auf 23.490 Euro je Einwohner.