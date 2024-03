Trotz durchgängig roter Zahlen seit der Eröffnung vor über zehn Jahren will das Land Hessen als größter Anteilseigner auch in der neuen Wahlperiode bis 2029 unbedingt am Kassel Airport festhalten.

"Da wird gerne auf den Mallorca-Flieger verwiesen. Aber viel interessanter ist beim Kassel Airport die Bedeutung als Infrastrukturprojekt für Nordhessen", sagte Finanzminister Alexander Lorz (CDU) am Samstag: "Die Ausstrahlungseffekte in die Wirtschaft sind sehr breitflächig."

Das schaffe Jobs und bringe Steuereinnahmen, sagte Lorz. Er sprach von einer "volkswirtschaftlichen Erfolgsgeschichte".