Auf der Schiene gibt es erneut Behinderungen in Südhessen und dem Rhein-Main-Gebiet: Die Strecke der Main-Neckar-Bahn von Frankfurt über Darmstadt nach Heidelberg ist drei Wochen lang wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.

Die Vorab-Arbeiten für die Generalsanierung im Sommer auf der benachbarten Riedbahn sind gerade erst abgeschlossen, da ziehen die Bautrupps schon zur nächsten Strecke: Die Main-Neckar-Bahn von Frankfurt über Darmstadt und Bensheim (Bergstraße) nach Heidelberg wird für 15 Millionen Euro modernisiert.

Dafür ist nach Angaben der Bahn eine Sperrung erforderlich, die seit Freitagabend (22 Uhr) gilt. Sie soll bis 26. Februar dauern.

Hier wird der Bahnverkehr deutlich eingeschränkt

Die Sperrung ist in zwei Abschnitte aufgeteilt: Zwischen Frankfurt und Darmstadt ist nur ein Gleis befahrbar. Der Bahnverkehr beschränkt sich hier auf die Regionalbahn RB67/68, die einmal pro Stunde fahren soll, sowie die S-Bahnen der S3, die im Halbstundentakt unterwegs sind.

Auch die S7 auf der Parallelstrecke nach Riedstadt-Goddelau (Groß-Gerau) ist nach Angaben der Bahn betroffen: Hier fahren erneut Ersatzbusse statt Bahnen. Zusätzlich hält der RE70 an allen Haltestellen der S-Bahn, was er sonst nicht tut.

Hier wird komplett gesperrt - es wird einen Ersatzverkehr geben

Der Abschnitt zwischen Darmstadt, Bensheim, Weinheim (Baden-Württemberg) und Heidelberg wird komplett gesperrt. Die Regionalzüge und S-Bahnen werden durch verschiedene Buslinien ersetzt, das gilt auch für Verbindungen über Bensheim nach Mannheim. Betroffen sind die Linien RE60, RB66, RB67, RB68, RE68 und die S6 der S-Bahn Rhein-Neckar - sie alle entfallen.

Außerdem wird die RB69 zwischen Weinheim und Fürth (Odenwald) durch Busse ersetzt. Laut Bahn soll es pro Tag insgesamt knapp 500 Busverbindungen geben, die Fahrtdauer verdoppele sich damit.

Auch Fernzüge sind betroffen

Die Fernzüge zwischen Frankfurt und Heidelberg werden über die Riedbahn umgeleitet, Reisende brauchen dadurch 15 Minuten länger. Einige Züge fallen aus oder fahren nur eine verkürzte Strecke: Die zweistündliche ICE-Linie von Hamburg über Kassel und Frankfurt nach Karlsruhe endet bereits in Frankfurt.

Die EC-Züge von Frankfurt über Heidelberg und München nach Klagenfurt werden umgeleitet oder fahren teilweise erst ab Heidelberg. Die Halte in Darmstadt, Bensheim und Weinheim werden nicht angefahren.

Vorbereitungen für die fünfmonatige Generalsanierung

Die Bahn bündelt auf der 92 Kilometer langen Main-Neckar-Bahn verschiedene Arbeiten an Gleisen und Weichen und will einen Bahndamm in Heppenheim sanieren. Außerdem sollen die Oberleitungen aufgerüstet werden, damit sie einer höheren Auslastung standhalten.

Damit wird die Strecke auch auf die fünfmonatige Generalsanierung der Riedbahn vorbereitet, die ab 15. Juli ansteht. Dann wird ein Großteil der Züge über die seit Freitag von Bauarbeiten betroffene Main-Neckar-Bahn und die ebenfalls parallel verlaufende Ludwigsbahn zwischen Mainz, Worms (Rheinland-Pfalz) und Mannheim umgeleitet. Die Ludwigsbahn wird deshalb ebenfalls aufgerüstet und vom 11. bis 24. März gesperrt.

