Millionenbetrag für Frankfurter Kultur von Commerzbank

Mit 1,5 Millionen Euro fördert die Commerzbank in den kommenden Jahren die Alte Oper, das Schauspiel Frankfurt und die Oper.

Die Summe "geht dabei zu gleichen Teilen an die drei Häuser und wird gleichmäßig über die nächsten zehn Jahre verteilt ausgezahlt", teilte die Bank am Montag mit. Jede der Einrichtungen er- halte damit 50.000 Euro pro Jahr. Konkrete Projekte in der Saison 2024/25 seien unter anderem das für Interessierte kostenlose "Fratopia-Festival" der Alten Oper und die Reihe "Oper für Kinder" an der Oper.