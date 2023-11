Die Gewerkschaft Verdi ruft wegen der geplanten Schließung von fast der Hälfte der Postbankfilialen erneut zu Protestaktionen auf.

Zu übergreifenden Betriebsversammlungen am Dienstag in Gießen sowie am Donnerstag in Oldenburg (Niedersachsen) erwartet Verdi nach Mitteilung vom Montag jeweils mehrere Hundert Beschäftigte. Die Deutsche Bank, zu der die Postbank gehört, hatte Ende Oktober angekündigt, bis Mitte 2026 bis zu 250 der derzeit noch 550 Postbank-Zweigstellen zu schließen.