Rekord-Übernachtungszahlen Frankfurt boomt bei Touristen und Geschäftsreisenden

Noch nie haben so viele Gäste Frankfurt besucht wie im vergangenen Jahr. Die Stadt meldete eine Rekordzahl an Übernachtungen von Touristen und Geschäftsreisenden. Internationale Besucher kamen vor allem aus zwei Ländern.

Veröffentlicht am 11.03.25 um 20:14 Uhr

Insgesamt wurden in Frankfurt nach Angaben der Stadt 2024 mehr als rund 11,1 Millionen Übernachtungen und etwa 6,4 Millionen Übernachtungsgäste registriert. "Die Zahlen entsprechen einem Anstieg zum Vorjahr um 7,6 beziehungsweise 7,0 Prozent und damit dem stärksten Ergebnis aller Zeiten für die Tourismusbranche unserer Stadt", sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Dienstag.

Frankfurt sei nicht nur bedeutender internationaler Tagungs- und Kongressstandort, sondern gewinne auch seit Jahren an Bedeutung als attraktives Städtereiseziel, teilte die Stadt mit.

Viele Briten und US-Amerikaner

Der Großteil der Übernachtungsgäste kam aus Deutschland: rund 4,1 Millionen mit rund 6,7 Millionen Übernachtungen. Aus dem Ausland besuchten rund 2,3 Millionen Gäste im vergangenen Jahr die Stadt und übernachteten rund 4,4 Millionen Mal.

Aus Europa kamen laut Auswertung der Stadt die meisten Frankfurt-Besucher aus Großbritannien: rund 154.000. Auf den weiteren Plätzen: Gäste aus den Niederlanden, Italien, Spanien und Frankreich.

Mit Blick auf das außereuropäische Ausland haben die USA mit rund 464.000 Gästen den Spitzenplatz im Besucher-Ranking 2024. Platz zwei geht nach China, Platz drei und vier an die Arabischen Golfstaaten und Japan.

Fußball-EM und Messen zogen Gäste an

Ein Grund für die guten Zahlen war wohl auch die Fußball-Europameisterschaft. In Frankfurt wurden im vergangenen Sommer fünf Partien ausgetragen. "Frankfurt konnte das vergangene Tourismusjahr auch dank unserer wunderbaren UEFA EURO 2024 mit der einzigartigen Fan Zone am Mainufer und einem Rekordjahr der Messe Frankfurt mit zahlreichen Weltleitmessen äußerst positiv abschließen", sagte OB Josef.

Große Kongresse, ein florierendes Geschäfts- und ein wachsendes Individual-Reisesegment böten beste Bedingungen für weitere Steigerungen.

Frankfurt hat nach Angaben der Stadt aktuell 284 Beherbergungsbetriebe, drei mehr als 2023. Sie haben insgesamt 64.005 Betten im Angebot. Die durchschnittliche Auslastung lag bei rund 66 Prozent.

Frankfurt unter deutschen Großstädten auf Platz vier

Im bundesweiten Vergleich gehört Frankfurt zu den Großstädten mit den meisten Übernachtungen. An der Spitze stand 2023 laut Deutschem Tourismusverband Berlin (29,6 Millionen Übernachtungen). Auf Platz zwei und drei folgten München (18,6 Millionen) und Hamburg (15,9 Millionen). Frankfurt lag mit 10,4 Millionen Übernachtungen auf Platz vier, gefolgt von der fünftplatzierten Stadt Köln (6,6 Millionen).

Im direkten Vergleich mit dem Spitzenreiter Berlin hatte Frankfurt im vergangenen Jahr etwa halb so viele Übernachtungsgäste. Während in Frankfurt 6,4 Millionen gezählt wurden, waren es 2024 in der Bundeshauptstadt rund 12,7 Millionen Menschen, wie der Tourismusverband Visit Berlin mitteilte .