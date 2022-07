Seit 2017 baut die Bahn an ihrem Großprojekt zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel, nun muss sie die komplette Strecke sperren. Mit gravierenden Folgen für den S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr bis 4. September.

Am Samstag beginnt, was die Bahn selbst einen "gravierenden Einschnitt" in ihren Verkehr genannt hat: Die Vollsperrung der Bahnstrecke zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel (Wetterau) bis 4. September.

Dies betrifft neben der S6 auch den Regional- und Fernverkehr, der durch den Ausbau ein Upgrade erhalten soll: Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 soll die aktuell noch zweigleisige Strecke von vier Zügen parallel befahren werden können. Die S-Bahn soll dadurch "zuverlässiger, pünktlicher und in einem gleichmäßigen Takt rollen", sagt die Bahn. War seit 2017 im laufenden Betrieb gebaut worden, ist für den nächsten Bauabschnitt die Vollsperrung nötig - und die hat weitreichende Folgen.

Zwei Ersatzbusse für die S6

Die S6 fährt in den gesamten acht Wochen nicht zwischen Frankfurt West und Bad Vilbel, an den Wochenenden fährt sie zusätzlich nicht zwischen Bad Vilbel und Groß-Karben. Stattdessen verkehren zwei Schienenersatzverkehre mit Bussen.

Auf dieser Strecke soll die S6 eigene Schienen erhalten. Bild © OpenStreetMaps-Mitwirkende , hessenschau.de

Der Schnellbus S6X verkehrt täglich zwischen Bad Vilbel und Frankfurt Hauptbahnhof und hält nur in Bad Vilbel, Bad Vilbel Süd und an der Konstablerwache in Frankfurt. Der Regionalbus S6E verkehrt zwischen Groß Karben, Bad Vilbel, Frankfurt West und hält in der Nähe jeder S-Bahnstation. Für die Stationen Frankfurter Berg und Eschersheim hält der Bus an den Haltestellen Preungesheim, Hügelstraße und Bockenheimer Warte jeweils an der U-Bahnstation.

Regionalverkehr endet in Hanau

Im Regionalverkehr kommt es zu verlängerten Fahrzeiten und Umleitungen über Hanau. Wegen begrenzter Gleis- und Bahnsteigkapazitäten fahren viele Regionalzüge nicht bis Frankfurt durch, sondern enden in Hanau. Hier müssen Reisende in Richtung Frankfurt in die S-Bahn oder andere Regionalzüge umsteigen.

Umleitungen im Fernverkehr

Im Fernverkehr wird der ICE der Linie Hamburg–Kassel–Frankfurt–Karlsruhe über Hanau und Frankfurt Süd umgeleitet. Die Halte in Frankfurt West und Frankfurt Hauptbahnhof entfallen. Die Züge der IC-Verbindung Münster–Dortmund–Siegen–Frankfurt beginnen und enden größtenteils in Friedberg und entfallen zwischen Friedberg und Frankfurt.

Hunderttausende Fahrgäste sind von den Sperrungen betroffen. Eine Bahnsprecherin hatte das auf hr-Anfrage so kommentiert: "Da müssen wir durch, damit es danach endlich besser wird."

Fahrgastverband: "Völlig inakzeptabel" Zwischen Frankfurt und Mittelhessen droht mehrmonatiges Bahnchaos Wegen einer Großbaustelle in Frankfurt wird der Bahnverkehr nach Mittelhessen drastisch eingeschränkt. Pendler aus Marburg oder Gießen müssen mehr Zeit einplanen. Jene aus kleineren Orten können froh sein, wenn überhaupt ein Zug kommt. Zum Artikel