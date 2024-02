Gähnende Leere an den Lufthansa-Schaltern am frühen Dienstagmorgen.

Gähnende Leere an den Lufthansa-Schaltern am frühen Dienstagmorgen. Bild © Roman Warschauer (hr)

Lufthansa streicht mehr als 700 Starts und Landungen in Frankfurt

Beim Bodenpersonal der Lufthansa ist der rund eintägige Warnstreik angelaufen. Betroffen sind alle großen Flughäfen. Am Dienstag fallen allein in Frankfurt hunderte Flüge aus.

Schon vor zwei Wochen streikte das Bodenpersonal der Lufthansa.

Der Lufthansa-Streik in dieser Woche wird massive Auswirkungen auf den Flugverkehr haben. Die Gewerkschaft Verdi hat alle Lufthansa-Beschäftigten, die am Boden im Einsatz sind, für Dienstag und Mittwoch zum Streik aufgerufen. Passagiere in Frankfurt müssen erneut mit zahlreichen Flugausfällen rechnen.

Die ersten Ausfälle gab es schon am Montagabend: rund 50 Abflüge und fast 40 Landungen. Betroffen waren insbesondere innereuropäische Verbindungen. Einige Flüge, die später am Abend starten sollten, wurden vorverlegt. Teile des Personals waren bereits ab 20 Uhr zum Streik aufgerufen.

Hunderte Ausfälle am Dienstag

Für Dienstag strich die Lufthansa im Vorfeld rund 280 geplante Starts sowie rund 260 Landungen, wie sie am Montag mitteilte. Das bedeutet, dass nur rund fünf Prozent der geplanten Starts und 15 Prozent der Landungen stattfinden werden. Für Mittwoch wurden demnach 18 Starts und 55 Landungen annulliert.

Betroffen sind auch Flieger nach dem geplanten Streik-Ende um 7.10 Uhr. Außerdem fallen bei der Lufthansa-Tochter Air Dolomiti 42 Flüge während des Streiks aus. Insgesamt werden somit rund 700 Starts und Landungen gestrichen. Damit muss die Lufthansa am Standort Frankfurt mehr Flüge streichen als beim ersten Streik des Bodenpersonals vor zwei Wochen.

Lufthansa: Keine Umbuchungen am Airport möglich

Verdi hatte den 27-stündigen Streik am Sonntag angekündigt. Die Gewerkschaft rief alle Kolleginnen und Kollegen, die etwa in der Wartung, in der Passagier- und Flugzeugabfertigung tätig sind dazu auf, ihre Arbeit von Dienstag, 4 Uhr, bis Mittwoch, 7.10 Uhr, niederzulegen.

Betroffen sind nach Angaben von Verdi neben Frankfurt auch die Flughäfen in München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart – und nach Angaben der Lufthansa insgesamt rund 100.000 Fluggäste.

Das Unternehmen riet Passagieren, nur zum Flughafen zu kommen, wenn der Flug stattfindet. Wegen des Streiks seien keine Umbuchungen am Flughafen möglich, das solle möglichst online oder per Telefon geschehen.

Lufthansa-Angebot abgelehnt

Hintergrund des Streiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden in Konzerngesellschaften wie Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik oder Lufthansa Cargo.

Die Lufthansa erhöhte ihr Angebot vergangene Woche. Es sieht ihren Angaben zufolge zehn Prozent mehr Geld in den nächsten zwölf Monaten vor. Die Gewerkschaft fordert für das Bodenpersonal 12,5 Prozent mehr Gehalt und mindestens 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Gestritten wird auch über Inflationsausgleichsprämien und verschiedene Zuschläge. Am Mittwoch, 21. Februar, wollen die Tarifparteien weiter verhandeln.

Die Lufthansa kritisierte den Warnstreik, der nun trotz deutlich verbesserten Angebots und vereinbarter Gesprächstermine angekündigt werde. Personalvorstand Michael Niggemann sagte, der weitere Warnstreik belaste sowohl Fluggäste als auch Beschäftigte erneut unverhältnismäßig.

Zweiter Warnstreik im Februar

Ein 27-stündiger Ausstand Anfang Februar hatte den Flugbetrieb an den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München weitgehend lahmgelegt. Rund 900 von 1.000 geplanten Flügen wurden gestrichen, wovon laut Lufthansa etwa 100.000 Passagiere betroffen waren.

Unterdessen verlief am Montag der Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Discover glimpflich. Es musste offenbar in Frankfurt nur ein einzigen Mallorca-Flug gestichen werden. Der erstmalige Solidaritätsstreik der Vereinigung Cockpit auf der Lufthansa-Langstrecke wurde nach Angaben eines Konzernsprechers komplett aufgefangen. Alle vier Starts der bestreikten Lufthansa-Teilflotte mit der Boeing 787 seien am Montag ohne Einschränkungen möglich gewesen.

