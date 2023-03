Streik an Uniklinikum Gießen-Marburg angelaufen

Nicht nur im Verkehrssektor wird heute in Hessen gestreikt: Im Tarifstreit um Entlastungen und Beschäftigungssicherung am Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) haben heute zum Auftakt des unbefristeten Streiks nach Gewerkschaftsangaben Beschäftigte mehrerer Abteilungen die Arbeit niedergelegt. Der Streik sei am Morgen gegen 6 Uhr angelaufen, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm. Rund 600 Teilnehmer aus den Bereichen Operationen, Anästhesie, Radiologie, Neuroradiologie, Endoskopie sowie der Herzkatheter-Labore an beiden Standorten seien dem Streikaufruf zum Auftakt gefolgt. "Die Beteiligung ist gut", so Dzewas-Rehm.

Von Mittwoch an will Verdi dann Beschäftigten aus allen nicht-ärztlichen Bereichen zum Streik aufrufen. Bereits am Montag seien durch die Aktionen rund 90 Prozent der planbaren Operationen am Standort Marburg ausgefallen. Vorab waren Notdienstvereinbarungen getroffen worden.