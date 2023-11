Hessischen Gründerpreis in Darmstadt verliehen

Zwölf Unternehmen haben am Freitagabend den Hessischen Gründerpreis 2023 bekommen.

In Darmstadt wurden sie in Kategorien wie Innovation, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ausgezeichnet. Zu den von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) geehrten Preisträgern gehören Akribion (Zwingenberg), CO2BioClean (Eschborn), WIANCO OTT Robotics (Seeheim-Jugenheim). Auch CureRare (Michelstadt), EduTecs (Fulda) und tomoni mental health (Frankfurt) sind unter den Preisträgern. Kommendes Jahr wird der Gründerpreis in Marburg verliehen.