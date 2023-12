Ersatzbusse verkehren während Arbeiten an Riedbahn

Während der Arbeiten an der Riedbahn im Januar sollen Shuttle-Busse vom Mannheimer Hauptbahnhof zum Flughafen Frankfurt verkehren.

Auf Basis der Erfahrungen mit den Ersatzbussen will die Deutsche Bahn dann ihr Angebot während der Generalsanierung der Riedbahn, einer stark befahrenen Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim, ab Sommer 2024 erarbeiten. Zwischen 15. Juli und Mitte Dezember soll dann auf der Riedbahn nichts mehr gehen, wie die Bahn am Samstag mitteilte.

Die erste Sperrung beginnt am 1. Januar und dauert bis 21. Januar. In der Zeit sind vorbereitende Arbeiten geplant. Die Reisebusse sollen im Halbstundentakt den Mannheimer Hauptbahnhof mit dem Frankfurter Flughafen verbinden. Fahrgäste können die Busse den Angaben zufolge mit Tickets des Fernverkehrs nutzen. Die Flughafenshuttles seien in den Auskunfts- und Buchungssystemen der Bahn hinterlegt.

Die meisten Fernverkehrszüge werden laut Bahn über die parallel zur Riedbahn verlaufenden Strecken Mainz-Worms-Mannheim/Ludwigshafen (Ludwigsbahn) und Frankfurt-Darmstadt-Heidelberg (Main-Neckar-Bahn) umgeleitet. Sämtliche Änderungen im Personenverkehr seien schon in den Fahrplan eingearbeitet, teilte die Bahn weiter mit.