Wasserpreis in Gießen bleibt stabil

Kunden der Stadtwerke Gießen kommen um eine geplante Erhöhung des Wasserpreises unverhofft bis zum Jahr 2028 herum.

Veröffentlicht am 31.10.24 um 12:37 Uhr

Grund ist ein außergerichtlicher Vergleich in der Frage um möglicherweise überteuerte Preissteigerungen in der Vergangenheit. Stadt und Stadtwerke trafen eine entsprechende Vereinbarung am Donnerstag mit dem Wirtschaftsministerium.