Viele Kommunen fahren in diesem Winter ihre in der vergangenen Saison ergriffenen Energiesparmaßnahmen wieder zurück.

So öffnet etwa in Wiesbaden wieder die Kunsteisbahn, die vor einem Jahr geschlossen blieb. In Kassel werden öffentliche Gebäude wahrscheinlich wieder beleuchtet, in den Schwimmbädern in Darmstadt ist das Wasser so warm wie zuletzt 2021. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Presseagentur hervor.

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der aus den Sanktionen gegen Russland resultierenden Gasknappheit hatten die Kommunen im vergangenen Jahr weitreichende Energiesparmaßnahmen beschlossen. Einige davon bleiben auch in diesem Jahr erhalten wie vielerorts etwa geringere Raumtemperaturen in Verwaltungsgebäuden.