Weniger Haushalte mit Energiewende-Technik in Hessen

In Hessen nutzen weniger Privathaushalte erneuerbare Energien als im Bundesschnitt.

Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der staatlichen Förderbank KfW hervor. Demnach hatten in den letzten beiden Jahren bundesweit ein Drittel der Haushalte Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Solarthermie. In Hessen war es dagegen nur jeder vierte Haushalt. Außerdem wohnten mehr Hessinen und Hessen in schlecht gedämmten Gebäuden und heizten öfter mit Gas und Öl als im bundesweiten Durchschnitt.