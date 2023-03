Zweitägiger Warnstreik am Universitätsklinikum Gießen-Marburg

Mit einem zweitägigen Warnstreik wollen Beschäftigte des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) ihre Forderungen nach einem Tarifvertrag zur Entlastung und Beschäftigungssicherung untermauern.

An den Arbeitsniederlegungen, die bis Dienstag dauern sollen, beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Montag rund 450 Beschäftigte verschiedener nicht-ärztlicher Berufsgruppen, am Dienstag dürften es laut Verdi rund 800 Teilnehmer werden. Die Klinikleitung kritisierte die Aktionen. Ein Notdienst wurde eingerichtet.