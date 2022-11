Hessens Theater bringen in der Vorweihnachtszeit Geschichten für die ganze Familie auf die Bühne - mal als schwarzhumorige Oper, mal als Figurentheater. Wer dabei sein will, muss schnell sein: Die Karten sind heiß begehrt.

Darmstadt | Frankfurt | Wiesbaden | Gießen | Marburg | Kassel

Struwwelpeter

Am Staatstheater Darmstadt wird der Struwwelpeter als schwarzhumorige Oper inszeniert. Bild © Sinah Osner

Der "Struwwelpeter" von Heinrich Hoffmann von 1845 ist ein absoluter - wenn auch nicht unumstrittener - Kinderbuchklassiker. Die britische Punk-Band "The Tiger Lillies" hat sich Ende der 1990er Jahre von der Geschichte zu einer schwarzhumorigen "Anti-Oper" (Junk-Oper) inspirieren lassen. In Darmstadt wird sie nun mit Elementen aus dem Figurentheater und einer vierköpfigen Live-Band inszeniert. "Das alles zusammen, das Bild, das Spiel, die Musik, der Gesang, das ist Theater pur", sagt Regisseur Frank Alexander Engel.

Weitere Informationen Wo: Kammerspiele, Staatstheater Darmstadt

Wann: ab 12. November, samstags und sonntags

Dauer: ca. 90 Minuten

Alter: ab 14 Jahren

Preis: 12 bis 38,50 Euro Ende der weiteren Informationen

Scrooge oder Weihnachten vergisst man nicht!

Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens wurde schon oft inszeniert. Für das Staatstheater Darmstadt verwandelt sie Regisseur Christian Brey in ein buntes Spektakel. Beteiligt sind nicht nur Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern auch Puppenspielerinnen und Puppenspieler, der Opernchor und das Staatsorchester Darmstadt.

Weitere Informationen Wo: Großes Haus, Staatstheater Darmstadt

Wann: ab 20. November, Vorstellungen für Schulklassen möglich

Dauer: ca. 70 Minuten

Alter: ab 5 Jahren

Preis: 9 bis 14 Euro Ende der weiteren Informationen

Sister Act

Lounge-Sängerin Deloris mischt in "Sister Act" ein Kloster auf. Bild © English Theatre

30 Jahre ist es her, dass Whoopi Goldberg im Film "Sister Act" Party-Stimmung ins Kloster brachte. Songs wie "I Will Follow You" sind bald auch in Frankfurt zu hören: Das gleichnamige Musical von Alan Menken, das zuvor schon am New Yorker Broadway und dem Londoner West End zu sehen war, gastiert von November bis April im English Theatre.

Weitere Informationen Wo: English Theatre Frankfurt

Wann: ab 13. November

Alter: für größere Kinder mit Englischkenntnissen und Erwachsene

Preis: 31,50 bis 60 Euro Ende der weiteren Informationen

Wickie und die starken Männer

Das Schauspiel Frankfurt verwandelt seine Bühne im November und Dezember in ein Wikingerschiff mit Drachenkopf: Die Inszenierung von "Wickie und die starken Männer" nimmt die Zuschauer mit nach Flake, wo der einfallseriche Wickie das eine oder andere Mal beweist, dass sich Probleme nicht nur mit Muskelkraft lösen lassen.

Weitere Informationen Wo: Schauspiel Frankfurt

Wann: ab 13. November

Dauer: ca. 90 Minuten

Alter: ab 6 Jahren

Preis: 12 bis 19 Euro Ende der weiteren Informationen

Hänsel und Gretel

Die Oper Frankfurt lässt Hänsel und Gretel in ihrer Inszenierung als Erwachsene zurückblicken. Bild © Monika Rittershaus

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie Hänsel und Gretel nach den Erlebnissen in ihrer Kindheit wohl ihre eigenen Kinder erziehen würden? In seiner Inszenierung der Oper von Engelbert Humperdinck gewährt Regisseur Keith Warner genau diesen Einblick: Hänsel und Gretel blicken als Erwachsene zurück. So wird das bekannte Märchen ganz neu erzählt.

Weitere Informationen Wo: Opernhaus, Oper Frankfurt

Wann: ab 12. November

Dauer: ca. 165 Minuten

Preis: 16 bis 155 Euro Ende der weiteren Informationen

Hänsel und Gretel

Ab 4. Dezember zeigt auch das Staatstheater Wiesbaden eine Oper nach dem berühmten Märchen der Brüder Grimm. Die Inszenierung von Regisseurin Beka Savić hält sich eng an die Vorlage von Engelbert Humperdinck und richtet sich vor allem an Familien mit kleinen Kindern.

Weitere Informationen Wo: Großes Haus, Staatstheater Wiesbaden

Wann: ab 4. Dezember, an den Wochenenden

Dauer: ca. 135 Minuten

Preis: 11 bis 90 Euro Ende der weiteren Informationen

Peter Pan

Nach Nimmerland gibt es immer einen Weg, heißt es in der Kindergeschichte von James Matthew Barrie. In diesem Fall führt er über Wiesbaden. Im Großen Haus des Hessischen Staatstheaters inszeniert Regisseurin Maria Erxleben die Abenteuer von Peter Pan, Tinkerbell und Wendy für die ganze Familie. Zudem gibt es Sondervorstellungen für Kitas und Schulen.

Weitere Informationen Wo: Großes Haus, Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Wann: ab 13. November

Dauer: 70 Minuten

Alter: ab 6 Jahren

Preis: 4,95 bis 14,30 Euro Ende der weiteren Informationen

Das kalte Herz

Der arme Köhler Peter wäre gern reich, weil er denkt, so seine Angebetete Lisbeth gewinnen zu können. Der Waldgeist Holländermichel bietet ihm einen Deal an: Er tauscht Peters Herz gegen eines aus Stein und hilft ihm somit, ein profitabler Geschäftsmann zu werden. Das gelingt zwar - glücklich wird Peter so aber auch nicht.

Die Erzählung von Wilhelm Hauff stammt aus dem Jahr 1827, ist derzeit aber aktueller denn je. Tatsächlich sei das Stück schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und seinen (wirtschaftlichen) Folgen geplant gewesen, sagt Regisseurin Mathilde Lehmann. "Uns ging es tatsächlich darum, mit Kindern einmal kindgerecht aufzuarbeiten: Was bedeutet es, viel haben zu wollen und was kostet das?" Herausgekommen sei ein "multi-sensorisches Erlebnis" für Groß und Klein.

Weitere Informationen Wo: Großes Haus, Stadttheater Gießen

Wann: ab 12. November

Alter: ab 6 Jahren

Preis: 9 bis 16 Euro Ende der weiteren Informationen

Momo

Das Hessische Landestheater Marburg bringt Momo auf die Bühne. Bild © Jan Bosch

Das Hessische Landestheater Marburg bringt mit "Momo" eines der erfolgreichsten Werke von Michael Ende als Familienstück auf die Bühne. Die Botschaft der Geschichte um das Mädchen mit den lockigen Haaren und die "grauen Herren": Nehmt euch Zeit - für einander und für die schönen Dinge im Leben.

"Wir wollten damit einen kleinen Gegenpol setzen zur Post-Corona-Hektik", sagt Regisseurin Carola Unser-Leichtweiß. "Und das Tolle bei unserer Inszenierung ist, dass wir neben dem Schauspiel auch noch wunderbare Musik haben, die das Ganze wie ein Klebstoff zusammenhält. "

Weitere Informationen Wo: Hessisches Landestheater Marburg

Wann: ab 13. November

Alter: ab 6 Jahren

Preis: ab 9 Euro Ende der weiteren Informationen

Peterchens Mondfahrt mit Anneliese

Eben noch befinden sich Peterchen und Anneliese in ihrem Kinderzimmer, im nächsten Moment auf dem Mond: Die Geschichte von Peterchens und Annelieses Mondfahrt ist ein absoluter Klassiker der deutschen Kinderliteratur. In Kassel wird die fantastische Reise nun als Theaterstück für die ganze Familie inszeniert.

Weitere Informationen Wo: Staatstheater Kassel

Wann: ab 16. November

Alter: ab 6 Jahren

Preis: 9 bis 16 Euro Ende der weiteren Informationen