Märkte und Feste an diesem Wochenende in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Diemelstadt

24./25. August - Tractorpulling-Wettbewerb, Oldtimerausstellung und Kinderprogramm

Beim Treckerclub Wethen, jeweils ab 10 Uhr

Freiensteinau

24./25. August - Fuhrmannstage in Nieder-Moos

Mit offenen Holzrückemeisterschaften, Geschicklichkeitsfahren, Vorführungen u.a., jeweils von 9 bis 16 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Heppenheim

23./24. August - Wein- & Sektfest der Bergsträßer Winzer

In der Darmstädter Straße 56, jeweils ab 18 Uhr, ab 19 Uhr Live-Musik auf dem Parkdeck

Langen

24. August - Holzofen-Backtag

Im Generationengarten, von 13 bis 16 Uhr

Michelstadt

23. bis 25. August – Kunsthandwerkermarkt

Im Stadtgarten, am Freitag von 18 bis 21 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr

Mörlenbach

23. bis 26. August - Mörlenbacher Kerb

Auf dem Festgelände, am Freitag ab 18 Uhr kleiner Festzug, ab 19.30 Uhr musikalische Unterhaltung, ab 21 Uhr Party, ab 22 Uhr Feuertanzshow, bis 1.30 Uhr Marktbetrieb, am Samstag ab 14 Uhr, ab 21 Uhr Gießkannenparty, am Sonntag ab 12 Uhr, ab 14 Uhr Kerweumzug, ab 18 Uhr Musik und Tanz, ab 21 Uhr 90er-Party, am Montag ab 10 Uhr, ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 21 Uhr Kerwe-Finale, bis 1 Uhr Marktbetrieb

Neu-Anspach

24./25. August – Kreativmarkt

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 9 bis 18 Uhr, es gelten die regulären Eintrittspreise

Nidderau

26. August - Eis-Flatrate-Party

In der Seniorenresidenz in der Konrad-Adenauer-Allee 9, ab 12 Uhr, mit Live-Musik, Spaß und Action für Groß und Klein, bis 18.30 Uhr, Eis-Flatrate: 5 Euro

Sulzbach

24. August - Familienfest mit Udo Lindenberg-Tribute-Live-Band

Im Heinrich-Kleber-Park, ab 18 Uhr

Wetter

25. August - Kunst, Handwerk, Attraktionen und Musik

Im Ortskern von Amönau, von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro

