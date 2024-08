Märkte und Feste an diesem Wochenende in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bad Nauheim

1. September - 50 Jahre Eisenbahnfreunde Wetterau

Tag der offenen Tür auf dem Vereinsgelände, Am Goldstein 12, von 10 bis 17 Uhr

Bebra

31. August - Festival der Vielfalt

Im Lokschuppen, mit Musik, Markt der Möglichkeiten u.a., von 15 bis 22 Uhr

Fränkisch-Crumbach

31. August/1. September - Crumbacher Muschelfest

In der Dorfmitte, mit Live-Musik, verkaufsoffenem Sonntag u.a.,

am Samstag ab 16.30 Uhr und am So ab 12.30 Uhr

Hünfelden

29. August bis 1. September - Dauborner Markt

Auf dem Marktplatz, am Samstag ab 20 Uhr Party mit Live-Musik, Eintritt: 5 Euro, am Sonntag ab 11.30 Uhr Frühschoppen und Oldtimerschau, ab 15 Uhr Showtime im Zelt u.a.

Idstein

30. August bis 1. September 1250-Jahr-Feier Walsdorf im Taunus

Am Samstag Mittelalter-Handwerkermarkt im Ortskern, ab 18 Uhr Konzerte, am So ab 10 Uhr Open-Air-Gottesdienst, anschl. Picknick-Tafel in Weiß und Konzert des Musikvereins, Eintritt Disco: 5 Euro, Konzert am Samstag: 15 Euro

Kronberg

30. August bis 1. September - 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Kronberg

Am Samstag Festzeltparty mit Live-Musik, jeweils ab 20 Uhr, Eintritt: 15 Euro, am Sonntag Feuerwehrfest rund um das Festzelt, mit Fahrzeugausstellung, Kinderprogramm u.a., von 11 bis 16 Uhr

Langenselbold

29. August bis 2. September - Langenselbolder Weintage

Im Ortskern, am Samstag von 17 bis 24 Uhr und am Sonntag von 15 bis 23 Uhr

Lindenfels

1. September - Lindenfelser Ökomarkt

In der Burgstraße, von 11 bis 18 Uhr

Nidderau

31. August bis 2. September - Traditionelle Ostheimer Zeltkerb

Auf dem Festplatz in Ostheim, am Samstag ab 19.30 Uhr Hütten-Gaudi, am Sonntag ab 11 Uhr Kerb-Gottesdienst, anschl. Familientag, am Montag ab 12 Uhr Frühschoppen, ab 17 Uhr Endspurt

Offenbach

1. September – Künstlermarkt

Auf dem Wilhelmsplatz, von 11 bis 18 Uhr

