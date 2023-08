Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

17. August – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 16 bis 20 Uhr

Bad Homburg

19./20. August – Stadtteilfest

In Kirdorf, in der Raiffeisenstraße, am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Bad Nauheim

18. Bis 20. August - 21. European Elvis Festival

Mit Rock’n’Roll in der ganzen Stadt: Konzerte, Elvis-Party, Ausstellungen, Führungen u.a., am Sonntag verkaufsoffene Geschäfte

Darmstadt

19./20. August – Kunsthandwerkermarkt

Auf dem Friedensplatz, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Florstadt

19./20. August - Jubiläumsfest „50 Jahre Alte Herren der SG 1920 Stammheim“

Am Samstag ab 19 Uhr Turnier und Live-Musik, am Sonntag ab 11.30 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik u.a.

Hochheim

19. August - Sommerfest und Angelflohmarkt des ASV Hochheim

Auf dem Gelände an der L3028 zwischen Hochheim und WI-Delkenheim, ab 9 Uhr

Hofgeismar

18. August – Feierabendmarkt

Vor dem Rathaus, von 15 bis 19 Uhr

Offenbach

19. August – Selbsthilfegruppentag

In der Fußgängerzone Frankfurter Straße, von 10 bis 15 Uhr

Taunusstein

19./20. August - Traktortreffen der Traktorfreunde Seitzenhahn e.V.

Am Reitgelände in Seitzenhahn, mit Ausstellung von Oldtimertraktoren und landwirtschaftlichen Maschinen, am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr

