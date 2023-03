Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle Märkte und Feste in Hessen.

Allendorf (Lumda)

19. März – Kreativmarkt

Im Bürgerhaus, von 11 bis 17.30 Uhr

Hofheim

18./19. März - Main-Taunus Handmade- & Kreativmarkt

In der Stadthalle, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Lorsch

19. März - Traditionelle Schneemannverbrennung

Vor der Königshalle, ab 15 Uhr Weg des Schneemanns durch die Innenstadt, gegen von 15.30 Uhr Verbrennung, von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffene Geschäfte in der Innenstadt

Michelstadt

18./19. März – Ostereiermarkt

In der Erwin-Hasenzahl-Halle am Großparkplatz „Altstadt“, am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Oberursel

18. März – Osterbasar

In der Ebertstraße 11, von 14 bis 18 Uhr

Villmar

19. März - Hobbykünstler-Ausstellung

In der König-Konrad-Halle, von 10 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen