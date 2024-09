Märkte und Feste in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Veröffentlicht am 29.09.24 um 18:07 Uhr

Allendorf (Eder)

5./6. Oktober - Kram- & Viehmarkt

Auf dem Marktgelände in Battenfeld, mit Robustrinderschau am Samstag ab 8 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr Pferdeschau, Marktbetrieb jeweils von 10 bis 18 Uhr

Bad Wildungen

6. Oktober – Kelterfest

Im und um das Dorfgemeinschaftshaus Bergfreiheit, mit Kunsthandwerk, Schaukeltern u.a., ab 10 Uhr

Flieden

3. Oktober - Tag der Feuerwehr

Auf dem Feuerwehrgelände „Im Weiher“, von 10 bis 18 Uhr

Florstadt

3. Oktober – Weinfest

An der Halle des SSC, Am Mühlberg, Stammheim, ab 11 Uhr

Hanau

3. Oktober – Federweißerfest

Im Staatspark Wilhelmsbad, mit Betrieb des historischen Karussells, von 11 bis 18 Uhr

Laubach

6. Oktober – Mostfest

Im Ortsteil Ruppertsburg, ab 14 Uhr

Lindenfels

5./6. Oktober – Herbstmarkt

Im Rathaushof, rund um den Löwenbrunnen und im Bürgerhaus, mit Brauchtum, Handwerk und Markttreiben, am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Lohra

3. Oktober - Tante Lehnchen Cup 2024

Moped-Treffen mit Ausfahrt und Rahmenprogramm in Damm an der L30/48, ab 10 Uhr

Mainhausen

5. Oktober - Linedance Night

Im Bürgerhaus Zellhausen, ab 19 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Pfungstadt

6. Oktober – Tierdankfest

Auf dem Gelände des Tierheims, Außerhalb 80, mit Tombola, Vorführungen u.a., von 11 bis 17 Uhr

Ronneburg

3. bis 6. Oktober – Burgfestspiele

Auf der Ronneburg, mit mittelalterlichem Markt, Heerlager, Handwerk, Gauklern, Kinderprogramm u.a., Donnerstag bis Samstag jeweils von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Schotten

6. Oktober – Herbstmarkt

Auf dem Dorfplatz Sichenhausen, mit Erzeugern und Direktvermarktern, ab 11.30 Uhr

Weiterstadt

3. Oktober – Tierdankfest

Auf dem Gelände der Kellerranch, Im Wasserlauf 3, mit Mitmachaktionen, Infos und Besichtigung des Geländes, von 11 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Markt oder Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen