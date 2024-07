Der "Aquafunpark" am Raunheimer See

Der "Aquafunpark" am Raunheimer See Bild © Aquafunpark

Ob Nature-Escape-Room, Kinderbauernhof oder eine aufblasbare Insel auf dem Wasser: In den Sommerferien gibt es in Hessen einiges zu erleben. Eine Auswahl mit Tipps für die ganze Familie.

Videobeitrag Video Hessens längste Achterbahn eröffnet Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Sechs Wochen Sommerferien bedeutet für viele Kinder und Jugendliche eine Menge freie Zeit – in Hessen kann sie gut genutzt werden. Ein teurer Urlaub ist nicht nötig, um den Kindern schöne Erlebnisse zu bereiten. Hier kommt unsere Auswahl mit Angeboten aus ganz Hessen.

Nature-Escape-Room in Neukirchen

Im nordhessischen Neukirchen (Schwalm-Eder) bietet ein Natur-Escape-Room ein Abenteuer für die ganze Familie. Die Tour handelt von der Sage der weißen Frau am Christeröder Wasserfall. Auf der Suche nach ihr werden spannende Rätsel und knifflige Aufgaben im Team von drei bis acht Personen gelöst.

GrimmHeimat in Neukirchen bietet Outdoor-Spiel für Jugendliche und Erwachsene an. Bild © GrimmHeimat NordHessen

Die Teilnehmenden erhalten am Ausgabeort eine Spielbox, um sich dann eigenständig auf den Weg zu machen. Die Tour kann in Begleitung mit Kindern ab acht Jahren gespielt werden. Der Ausgabeort ist etwa fünf km vom Startpunkt entfernt.

Weitere Informationen Dauer: etwa 90 Minuten

Kosten: 25 Euro pro Person, Ermäßigungen verfügbar

Anmeldung erforderlich unter 06623-919720

Weitere Informationen: Outdoor-Escape-Room Ende der weiteren Informationen

Kinder- und Jugendbauernhof Kassel

Direkt erleben, was es heißt, auf einem Bauernhof zu leben: Das können junge Besucherinnen und Besucher auf dem Kinder- und Jugendbauernhof mitten in der Stadt in Kassel. Sie kümmern sich um Tiere, ernten Obst und Gemüse, kochen und essen gemeinsam mit anderen. Wer möchte, kann sich außerdem in verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten üben, beispielsweise in der Schreinerarbeit oder dem Töpfern.

Kinder- und Jugendbauernhof Kassel Bild © Kinder- und Jugendbauernhof Kassel



Der Bauernhof bietet außerdem Workshops an, in denen Kinder spielerisch lernen, wie die Natur funktioniert und wie wichtig Nachhaltigkeit ist. Außerdem wird geklettert, getobt und oft gibt es auch ein Lagerfeuer. Für die Sommerferien gibt es ein Extra-Programm.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: Di, Do, Sa, 15 bis 18 Uhr (ab 6 Jahren), Mi, 15 bis18 Uhr (unter 6 Jahren mit Begleitung)

Der Besuch für Kinder ist kostenlos

keine Anmeldung notwendig

Weitere Informationen: Kinderbauernhof Kassel Ende der weiteren Informationen

documenta-Krippe für Eltern und Kleinkinder, Kassel

Die Kleinkinder-Krippe in Kassel ist ein Spiel- und Lernort für Kinder bis drei Jahre. Hier können Eltern ihren Kleinkindern beim autonomen Spielen zusehen und dabei ganz neue Einblicke gewinnen. Es gibt Wickeltische, einen Schlafraum, einen Essensraum und einen großen Spielbereich in der Mitte.

Eltern und Kleinkinder in der Documenta-Krippe Bild © Martha Friedel für documenta und Museum Fridericianum gGmbH



Die Idee besteht darin, dass Babys im großen Spielraum ihre eigenen Bewegungen und Aktivitäten entdecken können, ohne von Erwachsenen gelenkt zu werden. Die Eltern können sich währenddessen zurücklehnen und das spielerische Treiben beobachten – und sich dabei mit anderen Eltern unterhalten, fast wie einem Eltern-Café.

Die brasilianische Künstlerin Graziela Kunsch löste mit ihrem Entwurf während der documenta fifteen große Begeisterung aus. Dank einer Spendenaktion konnte das Kunstwerk angekauft werden. Nun steht die Krippe kostenlos in der Wolfsschlucht 18A zur Verfügung.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: Di bis Sa, 13 bis 18 Uhr

Kosten: kostenlos

Weitere Informationen: Documenta-Krippe Ende der weiteren Informationen

Fußballgolf in Wölfersheim

Ein Mix aus Fußball, Golf und Minigolf – das nennt sich dann: Fußballgolf. Seit 2018 gibt es eine Anlage am Wölfersheimer See (Wetterau), eine der wenigen in Hessen, wo man diese besondere Sportart ausüben kann. Statt einen Golfball mit einem Schläger zu spielen, schießt man einen Fußball mit dem Fuß in große Löcher auf dem Platz.

Fußballgolf in Wölfersheim Bild © red-lama.de

Das Ziel ist es, den Ball mit so wenigen Schüssen wie möglich über die Bahnen zu bringen und ihn am Ende in das Loch zu schießen. Die Bahnen sind ähnlich wie beim Golf angelegt, mit Hindernissen und Zielen. Der Anbieter verspricht: "Alles, was ihr braucht, sind Beine. Mehr ist nicht nötig. Keine Vorkenntnisse, keine sportlichen Fähigkeiten."

Das Freizeitangebot bietet Spaß für Familien und Gruppen, die gerne draußen in der Natur spielen. Der Fußballgolfplatz in Wölfersheim bietet außerdem eine landschaftlich reizvolle Umgebung.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: Mo und Fr, 11 Uhr bis Sonnenuntergang, Sa und So, 10 Uhr bis Sonnenuntergang

Kosten: 14 Euro, Kinder 9,50 Euro, Familienkarte 42 Euro.

Weitere Informationen: Fußballgolf in Wölfersheim Ende der weiteren Informationen

Kubacher Kristallhöhle, Weilburg

Unzählige Kristalle, ein Höhlensee und eine 30 Meter hohe Schauhöhle: Die Kubacher Kristallhöhle bei Weilburg (Limburg-Weilburg) ist mittlerweile in ganz Deutschland bekannt. Diese faszinierende Unterwelt aus 350 Millionen Jahre altem Kalkstein kann durch geführte Touren erkundet werden und ist besonders für Naturliebhaber empfehlenswert.

Die Kristallhöhle Kubach ist die einzige Kristallhöhle in Deutschland. Bild © Stadt Weilburg

Sie ist die höchste Schauhöhle Deutschlands und die einzige Kristallhöhle des Landes. Das Kubacher Höhlensystem entstand während der Eiszeit und konnte bisher nur zu einem kleinen Teil freigelegt werden. Die Tourführer erläutern den Besucherinnen und Besuchern während der etwa 45 Minuten dauernden Besichtigung alles Wissenswerte.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: in den Sommerferien täglich geöffnet

Kosten: 9 Euro, Schüler/Studenten/Azubis 6 Euro, Kinder von 3 bis 5 Jahre 3 Euro

Weitere Informationen: Kubacher Kristallhöhle Ende der weiteren Informationen

Sommerrodelbahnen auf der Wasserkuppe bei Gersfeld

Die Sommerrodelbahnen auf der Wasserkuppe bei Gersfeld in der Rhön (Fulda) ermöglichen schnelle Abfahrten vom höchsten Berg Hessens (950 Meter). Bei gutem Wetter kann man von hier aus einen beeindruckenden Ausblick über die Rhön genießen, die sich im Dreiländereck von Hessen, Bayern und Thüringen erstreckt.

Bild © Wiegand

Neben der modernen Schienenrodelbahn "Rhönbob" gibt es auch eine traditionelle Rodelbahn mit zwei parallelen silbernen Rinnen. Die Wasserkuppe selbst bietet zudem viele weitere Freizeitmöglichkeiten und Ausflugsziele, die für Abwechslung und Spaß sorgen.

Weitere Informationen Kosten Einzelfahrt: 4 Euro, Kinder 3 Euro

Kosten Tageskarte: 32 Euro, Kinder 25 Euro

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr

Weitere Informationen: Rhönbob Wasserkuppe Ende der weiteren Informationen

Mit dem Kanu die unbekannte Fulda erkunden

Die Fulda in einem Kanu oder Kajak erkunden – das ist möglich. Der Flussabschnitt zwischen Kämmerzell und Pfordt im Norden von Fulda abseits des Stadtgebiets ist ein echter Geheimtipp und daher besonders spannend.

Paddeln auf der Fulda im Kanu oder Kajak Bild © Kanutours Fulda

Die Flussstrecke beträgt mehr als 15 Kilometer, man verbringt also viel Zeit auf dem Wasser. Die Saison hat bereits begonnen. Die Tour kann alleine, in kleinen oder großen Gruppen unternommen werden.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: täglich geöffnet

Kosten: 28 Euro, Ermäßigungen verfügbar

Weitere Information: Fulda-Kanutouren Ende der weiteren Informationen

Aquafunpark Raunheim

In Raunheim (Groß-Gerau) erwartet Wasserbegeisterte während der Sommerferien am Pinta Beach ein besonderes Highlight. Hier lädt eine riesige, aufblasbare Insel im Aquafunpark zum Rutschen, Klettern und Springen ein. Für die nötige Sicherheit sorgen Schwimmwesten.

Schwimmende Inseln im Wasser gibt es im Aquapark in Raunheim. Bild © Aquafunpark

Wer es lieber entspannter angehen möchte, kann mit einem großen Surfbrett, Schlauchboot oder Tretboot über den Raunheimer See gleiten. Für den ultimativen Nervenkitzel bietet die Wakeboard-Anlage aufregende Möglichkeiten: Hier kann man sich über ein Drahtseil über das Wasser ziehen lassen und auf Rampen kleine Stunts vollführen.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: Mo bis Fr, 11 bis 19 Uhr, Sa und So, 9 bis 19 Uhr

Kosten: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro

Der Aquapark ist nur vor Ort zu buchen

Weitere Informationen: Aquapark Raunheim Ende der weiteren Informationen

Hessens längste Achterbahn im Taunus Wunderland

Mit dem neuen Themenbereich "Aryas Drachenschlucht" hat das Taunus Wunderland in Schlangenbad (Rheingau-Taunus) sein Angebot erweitert. Bereits im vergangenen Jahr konnten die Besucher einen Teil dieser neuen Fläche und die Attraktion "Milanflug" erleben.

Videobeitrag Video "Gobbi-Express": Das ist Hessens längste Achterbahn Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Rechtzeitig zum Sommerferienstart hat nun der "Gobbi-Express", Hessens längste Achterbahn, geöffnet. Sie bietet drei Runden Adrenalin auf einer Strecke von rund 500 Metern, die von kleinen Kobolden begleitet wird. Dabei wird die Fahrt immer schneller.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr

Kosten: 33,50 Euro, Ermäßigungen verfügbar

Weitere Informationen: Taunus Wunderland Ende der weiteren Informationen

Mainspiele am Frankfurter Mainufer

Die Mainspiele am Frankfurter Mainufer sind ein jährliches Sommerfest, das Kinder und Familien aus der Region anzieht. Dieses Jahr feiern die Mainspiele ihren 30. Geburtstag. Vom 20. Juli bis zum 18. August 2024 gibt es entlang des Sachsenhäuser Mainufers zwischen dem Eisernen Steg und der Untermainbrücke täglich ein vielfältiges Spielprogramm.

Die "Mainspiele" in Frankfurt sind ein Ferienspiel-Klassiker. Bild © picture-alliance/dpa

35 Betreuer beaufsichtigen 20 Spielstationen. Hier können Kinder vom Sandkasten bis zu Attraktionen wie Bungy-Trampoline und Streetballkörben vieles erleben. Auf luftigen Hüpfburgen können sie springen. Besonders beliebt sind die Rollenrutschbahnen und Bootsfahrten.

Täglich gibt es außerdem wechselnde Mal- und Bastelaktionen mit Recycling-Materialien. Die meisten Aktivitäten sind kostenfrei – und die Preise für Getränke, Würstchen, Kuchen und Eis sind familienfreundlich.

Weitere Informationen Wann: vom 20. Juli bis 18. August 2024

Uhrzeit: 11 bis 19 Uhr

Wo: zwischen dem Eiserner Steg und der Untermainbrücke

Weitere Informationen: Frankfurter Mainspiele Ende der weiteren Informationen