Bildungsmonitor: Hessen Siebter

Hessen belegt bei einer jährlichen Vergleichsstudie der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zum Bildungssystem Rang sieben.

Veröffentlicht am 30.08.24 um 13:02 Uhr

Damit hat sich Hessen im Vorjahresvergleich um einen Platz verbessert. Im Bildungsmonitor steht Sachsen wie schon in den Vorjahren an der Spitze. Am Ende der Skala ist wie auch schon im vergangenen Jahr Bremen. Die Vergleichsstudie untersucht anhand von 98 Indikatoren die Bildungssysteme der Bundesländer. Die Bewertung erfolgt nach Angaben der Autoren ausdrücklich aus bildungsökonomischer Sicht.