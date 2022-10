Die Auftaktkundgebung fand am Samstagmittag auf dem Roßmarkt in der Frankfurter Innenstadt statt.

Die Auftaktkundgebung fand am Samstagmittag auf dem Roßmarkt in der Frankfurter Innenstadt statt. Bild © picture-alliance/dpa

Demo für mehr soziale Gerechtigkeit in Frankfurt

Tausende demonstrieren in Frankfurt für soziale Sicherheit

Mehrere Tausend Menschen sind dem Aufruf von Sozial- und Umweltverbänden gefolgt: Sie demonstierten in der Frankfurter Innenstadt für einen sozialeren Umgang mit der Wirtschafts-, Energie- und Klimakrise.

Nach Angaben der Polizei beteiligten sich am Samstagmittag rund 3.000 Menschen an der Demonstration in der Frankfurter Innenstadt. Die Veranstalter sprachen sogar von 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Aufruf von Sozial- und Umweltverbänden

Zu dem Protestzug unter dem Motto "Solidarisch durch die Krise. Echte Umverteilung jetzt!" hatte ein Bündnis von 32 Sozial- und Umweltverbänden sowie Gewerkschaften aufgerufen - darunter der Paritätische Wohlfahrtsverband und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Zu den Forderungen zählten mehr Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit bei der Bewältigung der Energie- und Klimakrise, sowie ein Ende der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Die Demonstration hatte um 12 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem zentralen Roßmarkt begonnen. Rednerinnen und Redner forderten unter anderem, Menschen mit geringem Einkommen, stärker zu entlasten. "Niemand darf in diesem Winter frieren!", forderte etwa Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen. Die Bundesregierung habe zwar bereits erste Maßnahmen beschlossen, jedoch müssten diese nachgebessert werden. Entlastungen müssten schnell bei den Menschen ankommen.

Angst vor Pleitewelle bei sozialen Einrichtungen

Yasmin Alinaghi, Landesgeschäftsführerin beim Sozialverband Der Paritätische Hessen warnte zudem vor einer "Pleitewelle unter den sozialen Einrichtungen". "Kitas, Pflegeheime, Obdachlosenunterkünfte, Frauenhäuser, Einrichtungen für geflüchtete Menschen – sie alle brauchen jetzt Soforthilfen, um durch diese Krise zu kommen", so Alinaghi weiter.

Zeitgleich fanden gleich gelagerte Demonstrationen in Berlin, Düsseldorf, Hannover, Dresden und Stuttgart statt, an denen sich nach Angaben des Aktionsbündnisses "Solidarischer Herbst" rund 24.000 Menschen beteiligten.