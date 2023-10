Zwei TV-Sendungen des hr sind mit Journalistenpreisen ausgezeichnet worden. Die Fernseh-Dokumentation "Challenge Nachhaltigkeit" gewann den Hessischen Journalistenpreis, die Flughafen-Serie "Mittendrin" den Hugo-Junkers-Preis.

Für ihre dreiteilige TV-Dokumentation "Challenge Nachhaltigkeit" sind die beiden hr-Journalistinnen Stephanie Krüger und Maren Winter am Dienstag mit dem Hessischen Journalistenpreis geehrt worden. Sie hatten Menschen aus Kassel dabei begleitet, vier Wochen lang nachhaltiger zu leben.

Weitere Informationen "Challenge Nachhaltigkeit" in der ARD-Mediathek Die dreiteilige Dokumentation kann hier in der ARD-Mediathek abgerufen werden. Ende der weiteren Informationen

"Ohne moralische Besserwisserei wurden die Alltagsroutinen hinterfragt, die Idee eines Wettbewerbs zündete und die filmischen Mittel waren hervorragend", begründete die Jury ihre Entscheidung. Der erste Platz ist mit einem Preisgeld von 3.000 Euro verbunden, wie die Sparda-Bank Hessen mitteilte.

FR-Autor Wille für Lebenswerk geehrt

Geehrt für sein Lebenswerk wurde der Autor der Frankfurter Rundschau (FR) und Chefredakteur von klimareporter.de, Joachim Wille. Diese Auszeichnung ist ebenfalls mit 3.000 Euro verbunden.

Weitere Ehrungen gingen an drei Multimedia-Redakteure der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Jens Giesel, Dana Hajek und Oliver Schlömer, für einen Beitrag über Windräder sowie ihren Kollegen Johannes Pennekamp für ein Streitgespräch zwischen einem Metzger und dem Besitzer eines veganen Restaurants.

Der mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Hessische Journalistenpreis wird von der Sparda-Bank Hessen in Kooperation mit dem hessischen Landesverband des Deutschen Journalistenverbands ausgerichtet.

Die Flugkapitänin "von nebenan"

Am Wochenende hatte bereits der hr-Autor Andreas Graf den Hugo-Junkers-Preis für die Fernsehreihe "Mittendrin - Flughafen Frankfurt" erhalten. Der Preis des "Mediennetzwerkes Luftfahrt-Presse-Club" ist mit 7.500 Euro dotiert.

Graf teilt sich die Auszeichnung zu gleichen Teilen mit Robert Gast (Die Zeit) und Erik Häußler (Bayerischer Rundfunk). Die Verleihung fand in Nürnberg statt.

Graf habe ein Gespür dafür, "seine Protagonisten als die Leute von nebenan zu positionieren, ganz egal ob Flugkapitänin, Feuerwehrmann oder Gepäck-Loader", heißt es in der Begründung der Jury. Das Format der Sendung erlaube ihm, sie in Bereichen und Situationen zu begleiten, die so noch nie zuvor im Fernsehen zu sehen waren. Die erste von inzwischen rund 60 Folgen lief 2019.

Weitere Informationen "Mittendrin - Flughafen Frankfurt" online schauen Die einzelnen Folgen von "Mittendrin - Flughafen Frankfurt" sind abrufbar in der ARD-Mediathek und auf YouTube . Ende der weiteren Informationen