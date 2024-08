Millionen-Förderung für Leukämie-Forschung in Frankfurt

Zwei Leukämie-Forscherinnen vom Frankfurter Universitätsklinikum werden mit 1,5 Millionen Euro gefördert.

Veröffentlicht am 06.08.24 um 12:37 Uhr

Die Deutsche Krebshilfe nahm Hannah Uckelmann und Marit Vermunt in das renommierte Max-Eder-Programm auf und unterstützt sie mit dem Geld, um unabhängige Forschungsteams zu gründen, teilte die Goethe-Universität mit. In den kommenden vier Jahren werden die Wissenschaftlerinnen die chemischen Erbgutveränderungen bei Krebs untersuchen. Das Max-Eder-Nachwuchsgruppenprogramm unterstützt junge Ärzte und Wissenschaftler in der Krebsforschung.