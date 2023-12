Nur wenige Tage nach dem Vorfall in Marburg hat die Universität in Darmstadt einen großen Vorlesungssaal gesperrt. Möglicherweise ist die Dachkonstruktion überlastet.

Aufgrund "baulicher Überprüfung" stehe der Saal C205 des Fachbereichs Informatik ab sofort nicht mehr zur Verfügung, teilte die TU Darmstadt mit. Am vergangenen Wochenende erst war eine Hörsaal-Decke in der Universität in Marburg eingestürzt.

"Nach Beratung mit einem Tragwerksplaner haben wir entschieden, die Decke zu öffnen und die Bauteile des Dachtragwerks noch einmal zu kontrollieren", sagte TU-Kanzler Martin Lommel am Freitag.

Eine kürzlich erfolgte Überprüfung in dem rund 280 Quadratmeter großen Hörsaal im sogenannten Robert-Piloty-Gebäude in der Stadtmitte habe Hinweise darauf gegeben, dass ein tragendes Bauteil im Dach überlastet sein könnte.

TU-Kanzler: Vorsich hat oberste Priorität

Noch Anfang der Woche versicherte ein TU-Sprecher dem hr, keines der insgesamt 175 Universitätsgebäude sei in einem kritischen baulichen Zustand.

"Durch das Unglück in Marburg sind wir zusätzlich sensibilisiert und haben die uns vorliegende Baudokumentation zu den Arbeiten am Tragwerk und zu Lastberechnungen noch einmal gesichtet", erklärte Lommel, wie es nun doch zu dieser Sperrung kam. "Vorsicht und vorausschauendes Handeln haben für uns oberste Priorität."

Der Hörsaal C205 wurde nach Angaben der Hochschule zuletzt Ende des vergangenen Jahrhunderts generalsaniert. Bereits 2010 seien aufgrund von Hinweisen zu möglichen Baumängeln im Zuge der Sanierung Nachbesserungen durchgeführt worden.

Aktuell werde die Hörsaal-Decke von Experten geprüft, sagte ein Sprecher der TU am Freitag. Sollte die Untersuchung ergeben, dass die Kontruktion tragfähig ist, rechnet er mit einer Freigabe des Hörsaals Anfang Januar.

In dem Hörsaal finden nach Angabe der Universität 28 Veranstaltungen pro Woche statt. Die Vorlesungen und Seminare würden nun auf andere Räume verteilt, es müsse keine Veranstaltung ausfallen.

Untersuchung in Marburg dauert lange

An der Marburger Philipps-Universität war am Wochenende die Decke eines Hörsaals spektakulär eingestürzt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam die komplette Konstruktion im Hörsaal 205 des Landgrafenhauses herunter. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, zum Zeitpunkt des Einsturzes habe sich niemand in dem Gebäude aufgehalten.

Nach dem Einsturz wird nun die komplette Statik des rund 100 Jahre alten Gebäudes geprüft und geklärt, ob noch weitere Gebäudeteile betroffen sind. Die Untersuchung wird laut Universität voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen.