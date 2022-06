Weil das Land Hessen den bekenntnisorientierten Islamunterricht ausgesetzt hatte, zog der Moscheeverband Ditip vor Gericht. Jetzt hat der Verwaltungsgerichtshof Kassel ihm in letzter Instanz Recht gegeben.

Sechs Jahre lang hatte der türkische Moscheeverband Ditip bekenntnisorientierten Islamunterricht an hessischen Schulen organisiert, bevor das Land beschloss, das Angebot auszusetzen. Der Grund waren Zweifeln an der Unabhängigkeit von Ditip. Der Verband klagte dagegen - und hat jetzt in letzter Instanz Recht bekommen.

Das Land Hessen muss den islamischen Religionsunterricht mit Ditip fortsetzen, urteilte das Gericht in Kassel am Mittwoch und bestätigte damit ein Urteil des Wiesbadener Verwaltungsgerichts von 2020.

Kooperation weiter bindend

Zur Begründung hieß es, der Bescheid, in dem das Land seine Kooperation mit Ditip festgeschrieben hatte, sei immer noch bindend. Denn Hessen habe ihn nicht "zurückgenommen, widerrufen oder anderweitig aufgehoben." Das Land hätte den Unterricht daher nicht aussetzen dürfen.

Damit ist das Bemühen von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) gescheitert, den mit der türkischen Religionsbehörde verbundenen Verein aus dem hessischen Schulunterricht zu entfernen. "Wir werden nun prüfen, welche Konsequenzen aus der nun gegebenen Sach- und Rechtslage zu ziehen sind und welche Handlungsoptionen bestehen", teilte das hessische Kultusministerium am Mittwochnachmittag mit.

Ministerium prüft Konsequenzen

Weiter hieß es aus dem Ministerium: "Auch wenn wir uns einen anderen Ausgang des Rechtsstreits gewünscht hätten, respektieren und akzeptieren wir selbstverständlich, dass sich das Verwaltungsgericht Wiesbaden und der Hessische Verwaltungsgerichtshof unserer Rechtsauffassung nicht angeschlossen haben." Ditib kündigte eine Stellungnahme zu einem späteren Zeitpunkt an.

Offen bleibt, ob der islamische Religionsunterricht mit dem Partner Ditib in Hessen wieder aufgenommen wird. Das Land könnte den Bescheid, der 2012 die Grundlage für die Zusammenarbeit bildete, auch wieder aufheben.

Hessen hatte den bekenntnisorientierten Islamunterricht in Schulen ab dem Schuljahr 2013/2014 zusammen mit Ditip sukzessive ausgebaut. Zuletzt wurde der Unterricht im Schuljahr 2019/2020 an insgesamt 62 hessischen Schulen angeboten.

Umstrittener Moscheeverein

Zum Ende des Schuljahres 2019/2020 hatte das Land ihn dann wegen Zweifeln an Ditips Unabhängigkeit vom türkischen Staat ausgesetzt. Der Moscheeverband gilt als umstritten und steht im Verdacht, von der Erdogan-Regierung in der Türkei kontrolliert zu werden.

Nach dem zunehmend repressiven Kurs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Vorwürfen, Ditib-Imame spitzelten gegen türkische Regimegegner in Deutschland, hatte das hessische Kultusministerium Zweifel an der Eignung des Verbands Ditib als Kooperationspartner geäußert. Ditib sei nicht hinreichend unabhängig vom türkischen Staat.

Ausschlaggebend sei die Weisungskette vom türkischen Staatspräsidenten über die ihm unterstehende Religionsbehörde Diyanet, den Ditib-Bundesverband und dessen hessischen Landesverband.

Urteil nicht anfechtbar

Das Kultusministerium kündigte damals an, den Islamunterricht in staatlicher Regie zu führen und bis zur Klassenstufe acht auszudehnen. Dagegen klagte Ditib und hatte nun auch in letzter Instanz Erfolg.

Der Beschluss des Kasseler Verwaltungsgerichtshofs ist unanfechtbar. Damit ist des Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden nun rechtskräftig.