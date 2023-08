Naturschützer aus dem Vogelsberg haben dem Ballungsraum Rhein-Main eine verantwortungslose Haltung bei seiner Trinkwasserversorgung vorgeworfen.

Die Region lasse sich weiter aus entfernten Liefergebieten versorgen, anstatt ihr ortsnahes Wasser zu nutzen, kritisierte die Schutzgemeinschaft Vogelsberg (SGV) mit Sitz in Schotten am Dienstag. Sie forderte von den Ballungsraumkommunen - allen voran Frankfurt - mehr Anstrengungen zur besseren Eigenversorgung. Die Grundwasserentnahme habe im Vogelsberg schon zu großen Schäden geführt. Wegen des Klimwandels werde die Grundwasser-Neubildung in den MIttelgebirgen in den kommenden Jahren weniger stark sein als ursprünglich angenommen.