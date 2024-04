Landestheater Marburg erinnert an Anschlag von Hanau

Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtović, Kaloyan Velkov, Mercedes Kierpacz, Said Nesar Hashemi, Sedat Gürbüz und Vili Viorel Păun - so lauten die Namen der Opfer, die am 19. Februar 2020 beim rassistischen Attentat in Hanau ermordet wurden. Das Hessische Landestheater Marburg erinnert in dieser Woche mit dem Stück "And Now Hanau" des Theaterautors und Schauspielers Tuğsal Moğul an sie.

Moğul setzt sich in seinen Werken mit den Auswirkungen rassistisch motivierter Gewalt in Deutschland auseinander. In seinem neuesten Projekt bearbeitet er das Attentat von Hanau für das Theater und lässt darin die Perspektive der Opfer zu Wort kommen. Die Koproduktion der Theater Münster und Oberhausen mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen macht am Donnerstag und am Freitag Halt in Marburg.