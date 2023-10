Was und wen Sie auf der Buchmesse in Frankfurt nicht verpassen sollten

Wenn Autoren live aus ihren Büchern lesen und Promis einem zufällig auf einem Gang begegnen, dann ist wieder Frankfurter Buchmesse - in diesem Jahr mit Harry Potter-Stimme Rufus Beck, Otto Waalkes, Sophie Passmann und Sebastian Fitzek.

Wo tritt meine Lieblingsautorin auf, wo gibt es die besten Chancen auf ein Autogramm und was gibt's sonst noch so zu sehen? Und halt, wieso gibt es eigentlich jedes Jahr diese meterlange Schlange in Halle 3.0? Wenn Sie planen, die Buchmesse in Frankfurt (18. bis 22. Oktober 2023) zu besuchen, haben wir für Sie einige interessante Termine und Anlaufstellen. Was die Tickets kosten, wann die Besuchertage sind - hier haben wir Service-Informationen für Sie zusammengestellt.

Von kontroversen Gästen und Promis bis hin zu Autoren, die Jahr für Jahr dutzende Menschen zu ihren Auftritten locken. Unsere elf Tipps für Ihren Buchmesse-Besuch - die meisten davon finden an den Publikumstagen (Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag) statt:

1. Harry Potter-Stimme Rufus Beck liest vor

2. Buchmesse-Ehrengast Slowenien präsentiert sich im Pavillon

3. Wo die diesjährige Buchpreis-Elite zu sehen ist

4. Die längste Warteschlange - Sebastian Fitzek signiert

5. Waalkes, Passmann & Co: Wo die Promis zu finden sind

6. Kunst aus dem Automaten

7. Die besten Kostüme bei der Cosplay Meisterschaft

8. Podcast "Lage der Nation" in Frankfurt

9. Live dabei: Wer gewinnt den TikTok Book Award?

10. "Letzte Generation"-Mitgründerin diskutiert auf Buchmesse

11. Kinderbuchhelden kennenlernen

1. Harry Potter-Stimme Rufus Beck liest vor

Rufus Beck, Sprecher der Harry Potter-Hörbücher, sieht sich bei Lesungen selbst ein bisschen als Magier. Bild © picture-alliance/dpa

Seine Stimme ist magisch: Rufus Beck nimmt bereits seit 25 Jahren etliche Harry Potter-Fans in Deutschland mit auf eine Reise nach Hogwarts. Rufus Beck erweckt J.K. Rowlings Harry Potter-Charaktere in seinen Hörbüchern zum Leben. 1998 erschien das erste Band der Fantasy-Erfolgsserie in Deutschland. Sprecher Rufus Beck lädt zu diesem 25. Jubiläum auf der Messe zum Lauschen ein - und erzählt über seine ganz besondere Beziehung zu Harry Potter. Fans haben am Sonntag zwei Möglichkeiten, die deutsche Potter-Stimme zu erwischen:

2. Buchmesse-Ehrengast Slowenien präsentiert sich im Pavillon

Das Motto von Ehrengast Slowenien ist "Waben der Worte". Bild © picture-alliance/dpa

Slowenien ist der diesjährige Ehrengast und enthüllt im Rahmen der Eröffnungszeremonie am Messe-Dienstag das Geheimnis um den Ehrengast-Pavillon. "Honeycomb of Words - Waben der Worte", so viel hatte das Gastland über seinen Auftritt vorab verraten. Slowenen seien wie Bienen, durch die zentrale geografische Lage sammelten sie Einflüsse aus ganz Europa und verarbeiteten sie so zu ihrem eigenen Honig, wie das Kuratorenteam erläuterte.

Während der Messe wird in der Frankfurter Stadtbibliothek auch ein Poesieautomat zu finden sein - mit slowenischen Gedichten und ihrer Übersetzung. Was Fußball und Literatur miteinander verbindet, darüber spricht Buchmesse-Chef Juergen Boos am Messe-Freitag mit dem aus Ljubljana stammenden Uefa-Präsidenten Aleksander Čeferin.

Ehrengast-Pavillon: jederzeit während der Messe; Forum, Ebene 1

jederzeit während der Messe; Forum, Ebene 1 Gespräch mit UEFA-Präsident: Freitag, 15-15.45 Uhr; Ehrengast Pavillon (Forum, Ebene 1)

3. Wo die diesjährige Roman-Elite zu sehen ist

Unter fast 200 Bewerbungen wählte die Jury 20 Titel für die Longlist aus. Bild © Adobe Stock

Sechs Autoren und Titel sind derzeit noch im Rennen um den Deutschen Buchpreis 2023, am Montagabend vor der Messe steht der Gewinner oder die Gewinnerin dann fest. Von Mittwoch an ist der neue Buchpreisgewinner einer der gefragtesten Gäste auf den Bühnen der Messe, auch auf der Bühne von ARD, ZDF und 3sat ist ihm oder ihr bereits ein Slot gesichert.

Aber auch viele Longlist- und Shortlist-Nominierte reden auf verschiedensten Bühnen über ihre Werke. Shortlist-Autorin Terézia Mora ("Muna oder die Häfte des Lebens") spricht gleich viermal auf der Messe. Mit Necati Öziri ("Vatermal") ist ein weiterer Shortlist-Nominierter auf der Bühne von ARD, ZDF und 3sat. Auf der FAZ-Bühne ist die Shortlist-Nominierte Anne Rabe ("Die Möglichkeit von Glück") geladen. Ausgewählte Auftritte:

Weitere Informationen Ihr Autor sind nicht dabei? Nirgendwo ist die Autorendichte höher als auf der Buchmesse in Frankfurt: Wer wann wo ist und spricht, erfahren Sie am detailliertesten im offiziellen Veranstaltungskalender der Buchmesse . Ihren Lieblingsautoren in die Suche eingeben, finden und dabei sein. Ende der weiteren Informationen

4. Die längste Warteschlange - Sebastian Fitzek signiert

Auch auf der Leipziger Buchmesse warten Fans auf einen kurzen Moment mit ihrem Thriller-Autor Sebastian Fitzek (links). Bild © picture-alliance/dpa

Erfahrene Buchmesse-Besucher kennen das Phänomen: Tummeln sich um einen Stand oder vielmehr in einem der langen Gänge der Halle 3.0 ungewöhnlich viele Menschen, dann kann der deutsche Thriller-Bestseller-Autor Sebastian Fitzek nicht weit weg sein. Am Messe-Wochenende gibt es wegen des erwartungsgemäß großen Andrangs gleich drei Signierstunden, zwei davon sogar vier bis fünf Stunden lang. Und auch sonst spricht Fitzek auf zwei Bühnen - im Fokus steht seine Neuerscheinung. Es ist ausgerechnet kein Thriller, auch wenn der Titel "Elternabend" dafür sicherlich taugen würde.

5. Waalkes, Passmann & Co: Wo die Promis zu finden sind

Otto Waalkes mit einem "Ottifanten" bei einer Signierstunde. Bild © picture-alliance/dpa

Autogramme, Selfies, Bücher signieren lassen: Besonders am Publikumswochenende erhöht sich die Dichte an beliebten Autoren sowie Prominenten aus Film, Musik und Showbusiness. Im neuen "Meet the Author Areal" in Halle 4.1 könnten die Chancen am besten stehen, ein bekanntes Gesicht zu erwischen und ein Autogramm abzustauben. Hier sollen Promis an vier Signiertischen für ihre Fans fleißig unterschreiben und für Fotos lächeln.

Erwartet werden unter anderem die Moderatorin Sophie Passmann, die ihr neues Buch "Pick me Girls" vorstellt, "Tintenherz"-Autorin Cornelia Funke, "Shopping Queen"-Star Guido Maria Kretschmer, Verena Pooth, Motsi Mabuse von "Let's Dance", Sänger Sasha sowie die Autoren Marc-Uwe Kling und Sebastian Fitzek. Comedian Otto Waalkes bringt seinen neuen Bildband mit, in welchem er die Geschichte der Kunst mal anders und mit Ottifanten erzählt. Ausgewählte Promi-Auftritte:

Weitere Informationen Wo finde ich die ARD auf der Buchmesse? Die ARD hat zum ersten Mal auf der Buchmesse eine gemeinsame Literaturbühne mit dem ZDF und 3sat (Forum, Ebene 0). Hier finden Sie das Programm . Ein Highlight ist sicherlich die etablierte Serie "SHEROES - Streiterinnen für die Zukunft". Moderatorin und Autorin Jagoda Marinić spricht mit engagierten Frauen, die sich ganz unterschiedlich für Gleichberechtigung und gesellschaftlichen Wandel einsetzen. Ende der weiteren Informationen

6. Kunst aus dem Automaten

Ein Klassiker und wohl das Highlight der Mitmachaktionen: der "Illumat". Bild © hessenschau.de/Sophia Averesch

Schreiben Sie dem "Illumaten" einen Wunsch oder ein Stichwort auf, werfen Sie den Zettel durch den Schlitz - und wenn Sie später am Messetag zurückkommen, erwartet Sie angepinnt am Illustrationsautomaten ein einzigartiges kleines Kunstwerk zum Mitnehmen und vielleicht auch zum Verschenken. Wer einen Illustrationswunsch abgeben möchte, sollte für den beliebten Buchmesse-Klassiker ein wenig Zeit mitbringen. Als Dank nehmen die anonymen Zeichner und Illustratoren eine kleine Spende entgegen.

7. Die besten Kostüme bei der Cosplay Meisterschaft

Cosplay-Fans auf der Buchmesse. Bild © picture-alliance/dpa

Die Buchmesse in Frankfurt ist für Cosplay-Fans eines der größten Events des Jahres - auch wegen des Finales ihres deutschlandweiten Kostümwettbewerbs. Im Saal Harmonie auf dem Messegelände versammeln sich am Messesonntag hunderte Anime- und Manga-Interessierte. Viele haben wochenlang an ihrem Design gearbeitet, ihr Kostüm selbst genäht. Bei der Cosplay Meisterschaft treten die Siegerteams aus den Vorentscheiden an - und präsentieren ihr Outfit einer Jury. Doch auch schon am Samstag, dem ersten großen Publikumstag, werden die Cosplay-Besucher zu einem inoffiziellen Messe-Highlight.

8. Podcast "Lage der Nation" in Frankfurt

Die Gesichter vom "Lage der Nation"-Podcast: Ulf Buermeyer (links) und Philip Banse (rechts). Bild © privat

Ulf Buermeyers und Philip Banses Stimmen erkennen ihre treuen Podcast-Hörer und -Hörerinnen sofort. Jede Woche erklären sie analytisch, unterhaltsam und lösungsorientiert die wichtigsten politischen Ereignisse. Ihr Blick richtet sich mal auf einzelne Bundesländer, auf Debatten und Skandale in Berlin und auch auf Krisen und Kriege weltweit. In ihrem ersten Buch "Baustellen der Nation" bieten sie für die zehn drängendsten Problemfelder Deutschlands Lösungsvorschläge. Am Messe-Donnerstag nehmen sie vor rund 2.000 Fans einen neuen Podcast auf, das Event ist schon ausverkauft. Zu sehen und hören gibt es das Erfolgsduo aus Berlin ein weiteres Mal:

9. Live dabei: Wer gewinnt den TikTok Book Award?

2022 hatte TikTok eine eigene Bühne auf dem Freigelände der Buchmesse Bild © Nadine Becker/hr

#BookTok - unter diesem Hashtag finden sich auf der Plattform TikTok viele Videos von Lesern und Leserinnen, die ihre Lieblingsbücher feiern und besprechen. TikTok, das sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal auf der Buchmesse präsentierte, will in diesem Jahr erstmals deutsche Autoren, das beste Buch und den besten BookToker auszeichnen. Nominiert wurden Titel und Personen bereits von einer Jury , die Community durfte über die Preisträger auf TikTok abstimmen. Gleich in zwei Kategorien nominiert ist "Das Kind in dir muss Heimat finden" von Psychologin und Podcasterin Stefanie Stahl.

10. "Letzte Generation"-Mitgründerin diskutiert auf der Buchmesse

Lea Bonasera von der "Letzten Generation" im Medienrummel. Bild © picture-alliance/dpa

Mit Lea Bonasera kommt eine Mitgründerin der umstrittenen "Letzten Generation" zur Messe nach Frankfurt. Die Klima-Aktivistin ist am Samstag und Sonntag bei zwei Gesprächsrunden zu hören. Als eine der "SHEROES – Streiterinnen für die Zukunft" diskutiert sie darüber, welche Formen des Protests aus demokratischer Sicht tolerierbar sind, und, was wirklich zum Ziel führt. Ihre Gesprächspartnerin ist die Zeit-Journalistin und Autorin Yasmine M‘Barek. Es moderiert Jagoda Marinić, Autorin und Host des hr-Podcasts "Freiheit Deluxe" .

11. Kinderbuchhelden kennenlernen

Viola Schmidt (links) mit Buch-Autorin Margit Auer und Regisseur Gregor Schnitzler bei der Premierenfeier. Bild © picture-alliance/dpa

"Die Schule der magischen Tiere" oder "Die drei !!!": Für junge Bücherfans kommen Autoren und Schauspielerinnen zur Messe. Die junge Schauspielerin Purnima Grätz, die in der neuen Disney+-Miniserie der "Die drei !!!" eine der Detektivinnen spielt, steht für Autogramme und Selfies bereit - zusammen mit der ersten Autorin der gleichnamigen Buchreihe, Maja von Vogel. Grätz hat bereits auch in den zwei Verfilmungen von "Die Schule der magischen Tiere" mitgespielt.

Ihre Autorin Margit Auer signiert am Freitag für ihre jungen Fans Bücher. Was außerdem für den Messebesuch mit Kindern spannend sein könnte: Marc-Uwe Kling liest für aus seinen Kinderbüchern "Das Klugscheißerchen" und "Das NEINhorn". Sänger Sasha liest und musiziert für seine Fans und Cornelia Funke liest aus "Tintenwelt".