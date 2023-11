Vorweihnachtliche Stimmung kommt bei Ihnen noch nicht so richtig auf? Das lässt sich ganz schnell ändern: mit dem Besuch von Konzerten und Theaterstücken, die die Vorfreude auf die Feiertage wecken. Veranstaltungs-Highlights für jedes Alter und jeden Geldbeutel.

hr3 Weihnachtssingen in Darmstadt

Gemeinsam Weihnachtslieder singen - und zwar da, wo normalerweise Fußball-Profis auf dem Rasen stehen: Das ist das hr3-Weihnachtssingen. Nach Stationen in den vergangenen Jahren in Offenbach und Wiesbaden findet das Open-Air-Konzert der besinnlichen Art in diesem Jahr erstmals in Darmstadt statt. "Wir wollen das Stadion in einen überdimensionalen Konzertsaal verwandeln und alle auf friedvolle Weihnachten einstimmen", sagt hr3-Moderator Tobi Kämmerer, der wieder durch den Abend führen wird. Als Stargast mit dabei ist Singer-Songwriter Kamrad.

Weitere Informationen Wo: Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt

Wann: 22. Dezember um 18 Uhr; Einlass 16.30 Uhr

Für: die ganze Familie

Eintrittspreis: Erwachsene zahlen 12 Euro für einen Sitzplatz und 9 Euro für einen Stehplatz; 12-17-Jährige 9 Euro bzw. 6 Euro; 4-11-Jährige 6 bzw. 3 Euro. Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt, aber keinen Sitzplatzanspruch. Es gibt auch Premium-Sitzplätze und VIP-Tickets, weitere Infos dazu hier . Ende der weiteren Informationen

Fuldaer Weihnachtssingen auf dem Domplatz

In Fulda wird nicht im Stadion, sondern vor der Kulisse des Doms gesungen, begleitet von der Band Soundaholics. Die covern normalerweise Rock- und Popsongs mit Bläserarrangement. Für das Weihnachtssingen haben die neun Bandmitglieder aber natürlich die passenden Songs in petto. Die Veranstalter empfehlen, eine Taschenlampe mitzubringen - nicht nur weil der Platz unbeleuchtet ist, sondern auch, um eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen.

Einen Tag nach dem Weihnachtssingen steht der Domplatz ganz im Zeichen von Gospelmusik: Der Chor "Joyful" stimmt mit Gospel-Klassikern auf die Weihnachtszeit ein. Mitsingen ist hier zwar nicht vorgesehen, aber sicher nicht unerwünscht!

Weitere Informationen Wo: Fuldaer Domplatz

Wann: 16. Dezember um 18 Uhr; 17. Dezember um 16 Uhr (Gospel Christmas)

Für: die ganze Familie

Eintrittspreis: Eintritt frei. Wer möchte, kann eine Spendenaktion der bischöflichen Aktion Adveniat oder die Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Kreuzkirche Fulda unterstützen. Ende der weiteren Informationen

Vorweihnachtliche Kinderkonzerte mit der KunterBänd in Kassel

Die KunterBänd steht für Kindermusik irgendwo zwischen Swing, Blues und Bossa Nova. Im Theaterstübchen Kassel sorgt sie dieses Jahr über alle Altersgruppen hinweg wieder für weihnachtliche Stimmung. Das erste "Cool wie Winter"-Konzert richtet sich an Kitas, das zweite an Grundschulen. Am 17. Dezember findet schließlich ein Konzert für die ganze Familie statt.

Weitere Informationen Wo: Theaterstübchen Kassel

Wann: 14. und 15. Dezember um jeweils 10 Uhr, 17. Dezember um 11 Uhr

Für: Kita-Kinder, Grundschul-Kinder, Familien

Eintrittspreis: Für die Konzerte für Kitas bzw. Grundschulen braucht es eine Voranmeldung per Mail; der Eintritt kostet 5 Euro pro Kind. Karten für das Familienkonzert kosten im Vorverkauf 8 Euro für Kinder und 12 Euro für Erwachsene. Ende der weiteren Informationen

Rea Garvey’s Christmas Calling in Frankfurt

"Wäre ich kein Musiker, wäre ich ein Elf" - das sagt Sänger Rea Garvey über sich selbst. Wie das aussehen würde, zeigt der Ire in seiner "ultimativen Weihnachtsshow" an gleich vier Tagen in der Jahrhunderthalle in Frankfurt. Begleitet wird er dabei von seinen Musikerfreunden Stefanie Heinzmann und Michael Patrick Kelly und von seiner Weihnachtsband, die sich - wie könnte es auch anders sein - "The Elfs" nennt.

Weitere Informationen Wo: MyTicket-Jahrhunderthalle in Frankfurt

Wann: 19.-22. Dezember um jeweils 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr

Für: Erwachsene

Eintrittspreis: ab 50 Euro Ende der weiteren Informationen

Aschenbrödel-Momente mit Ella Endlich

Ella Endlich und Weihnachten, das gehört seit ihrem Hit "Küss mich, halt mich, lieb mich" irgendwie zusammen. Schließlich stammt die dazugehörige Melodie aus dem Weihnachts-Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Mit ihrer Tour "Endlich Weihnachten" macht sie in diesem Jahr auch Halt in Kassel - allerdings erst nach den Feiertagen und damit für alle, die nicht genug von weihnachtlichen Songs und Geschichten bekommen.

Weitere Informationen Wo: Evangelische Kreuzkirche in Kassel

Wann: 27. Dezember um 19 Uhr

Für: Erwachsene

Eintrittspreis: ab 49 Euro Ende der weiteren Informationen

GlasBlasSing spielt Weihnachtsmusik auf Flaschen

Ein Weihnachtskonzert der anderen Art gibt die Band "GlasBlasSing", die für ihre Performance Flaschen als Instrumente nutzt. Die sind mal gefüllt, mal leer und reichen von der Schnapsflasche bis zum Wasserspender. Die Musiker haben sowohl klassische Adventslieder als auch Evergreens dabei und versprechen: Still und starr ruht der See in ihrer Show "Süßer die Flaschen nie klingen" nicht.

Weitere Informationen Wo: Neues Theater in Frankfurt-Höchst

Wann: 13. Dezember um 19 Uhr

Für: Erwachsene

Eintrittspreis: ab 26,60 Euro Ende der weiteren Informationen

"Die Schneekönigin" im Musiktheater Papageno

"Die Schneekönigin" ist eines der bekanntesten Märchen von Hans Christian Andersen. Es erzählt die Geschichte von Kay, der von der Schneekönigin in ihren Eispalast entführt wird, und von seiner Freundin Gerda, die sich auf die abenteuerliche Suche nach ihm macht. Das Papageno-Theater am Palmengarten verleiht der Erzählung mit Kompositionen von Johannes Brahms bis Claude Debussy einen musikalischen Anstrich.

Weitere Informationen Wo: Papageno Musiktheater am Palmengarten in Frankfurt

Wann: Bis Ende Januar immer freitags, samstags und sonntags um 13.30 Uhr oder 16 Uhr.

Für: die ganze Familie

Eintrittspreis: Freitags ab 15,55 Euro, samstags und sonntags ab 18,55 Euro Ende der weiteren Informationen

"Kleiner König Kalle Wirsch" in Wiesbaden

Die traditionelle Weihnachtsproduktion des Staatstheaters Wiesbaden bringt in diesem Jahr einen waschechten König auf die Bühne - und zwar den König der Erdmännchen. 1969 hat sich Autorin Tilde Michels die Geschichte von Kalle Wirsch, der vom heimtückischen Zoppo Trump in einen Gartenzwerg verwandelt wird, ausgedacht. Dirk Schirdewahn inszeniert den Kinderbuch-Klassiker nun zeitgemäß mit Livemusik und einer guten Portion Action.

Weitere Informationen Wo: Staatstheater Wiesbaden

Wann: Bis Ende Dezember täglich

Für: Kinder ab 6 Jahren und ihre Eltern

Eintrittspreis: ab 4,95 Euro Ende der weiteren Informationen