Diese Drombuschs-Drehort abgebrannt

Eine Scheune nahe der für die frühere Kult-Fernsehserie "Diese Drombuschs" genutzen Bundenmühle in Otzberg (Darmstadt-Dieburg) ist ausgebrannt. Sie sei in Teilen durch das Feuer eingestürzt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Bundenmühle war ein Drehort für die in den 1980er und 1990er Jahren bekannte ZDF-Serie über eine Darmstädter Familie. In der Serie spielte unter anderem der 1999 gestorbene hessische Kultschauspieler Günter Strack ("Ein Fall für Zwei") mit. Die Löscharbeiten waren am frühen Nachmittag beendet. Verletzt worden sei bei dem Brand niemand. Ursache und Schadenshöhe sind nicht bekannt.