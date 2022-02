Arcade Museum in Seligenstadt

Arcade Museum in Seligenstadt Bild © Senad Palic

Bei unfreundlichen Außentemperaturen braucht es gute Ideen für Indoor-Aktivitäten. In Hessen gibt es eine ganze Reihe Museen für außergewöhnlichen Freizeitspaß. Wer sich zum Beispiel für Spielautomaten, Folterinstrumente oder Brandbekämpfung interessiert, kommt voll auf seine Kosten.

Flipper- und Arcademuseum, Seligenstadt

Warum immer daheim vor der Konsole hängen, wenn man zur Abwechslung im Museum daddeln kann? Das Flipper- und Arcademuseum in Seligenstadt lädt zu Spielexzessen an 250 Geräten auf 700 Quadratmetern ein. Seit diesem Jahr neu im Programm ist die Dauerausstellung "Videogames made in Japan". Die bringt auch Geräte und Videospiele nach Hessen, die in Europa nie erschienen sind.

Selbst erfahrene Zocker dürften also noch Neues erleben. Das Flipper- und Arcademuseum ist in der Regel am ersten Samstag des Monats geöffnet. Eine Übersicht über die Termine gibt es online.

Buderus Zentralheizungsmuseum, Lollar

Der oberkörperfreie Mann repräsentiert das Handwerk im Zentralheizungsmuseum in Lollar. Bild © Buderus

Ein Mann mit freiem Oberkörper? Es geht heiß her im Buderus Zentralheizungsmuseum im mittelhessischen Lollar. Der Mann ist allerdings eine Schaufensterpuppe. Neben einem alten Ofen platziert, repräsentiert er das Handwerk. Von der Ofenfeuerung bis zur Zentralheizung - in diesem Museum können Besuchende die Entwicklungsgeschichte der Heiztechnik nachvollziehen.

Die umfasst über 200 Jahre Geschichte. Dem Thema Energieeinsparung wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Wer sich einlesen mag: Die Bibliothek des Museums beherbergt dazu über 5.000 Bücher. Das Buderus Zentralheizungsmuseum ist nach Voranmeldung geöffnet, der Eintritt ist frei.

Foltermuseum, Rüdesheim

Mittelalterliche Bestrafung zeigt das Foltermuseum in Rüdesheim. Bild © Foltermuseum

Vorsicht, schmerzhaft! In Rüdesheim offenbaren sich die Abgründe unserer Vorfahren. Beinschrauben, Brustkralle oder ein mit spitzen Dornen besetzter "Befragungsstuhl" - das Foltermuseum zeigt auf 1.000 Quadratmetern, was im Mittelalter in Sachen Bestrafung gang und gäbe war.

Wer sich für historische Grausamkeiten interessiert, ist hier richtig. Das Foltermuseum ist bis Karfreitag samstags und sonntags, danach täglich geöffnet.

Deutsches Drachenmuseum, Lindenfels

Im Drachenmuseum in Lindenfels dreht sich alles um die feuerspuckenden Fabelwesen. Bild © Peter Steckel, Lindenfels

Drachen sind mystische Fabelwesen, gefährliche Feuerspucker oder mutige Beschützer. Der nordischen Sage nach zog Siegfried aus, einen Drachen zu töten, im Kinderfilm "Drachenzähmen leicht gemacht" wird ein Drache zum besten Freund. Drachen sind Gegenstand von Fantasy-Geschichten, zieren Wappen oder Alltagsgegenstände. In Lindenfels gibt es für sie ein ganzes Museum.

Das Deutsche Drachenmuseum vereint eine Vielzahl von Exponaten - kleine und große Drachenfiguren, Flugdrachen, Drachenschmuck, -karikaturen oder -spielzeug. Fans des feuerspeienden Wesens haben also einiges zu entdecken. Das Deutsche Drachenmuseum ist samstags, sonntags und an Feiertagen geöffnet.

Museum für Sepulkralkultur, Kassel

Im Museum für Sepulkralkultur sind unter anderem ghanaische Särge ausgestellt. Bild © Museum für Sepulkralkultur Kassel

Der Tod ist kein einfaches Thema, aber eins, über das es sich zu sprechen lohnt. Im Kasseler Museum für Sepulkralkultur geht es ums Sterben, um Bestattung, Trauer und Gedenken. 22.000 Objekte aus dem Zeitraum vom 1. Jahrhundert nach Christi bis in die Gegenwart umfasst die Sammlung - Särge aus dem 18. Jahrhundert, Beiwerke für buddhistische Bestattungstraditionen, aber auch künstlerische Arbeiten wie etwa die schwimmreifenähnlichen Trauerkränze von Daniel Bräg. Noch bis Anfang April ist eine Ausstellung zum Thema Suizid zu sehen.

Das Museum für Sepulkralkultur ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet.

Gießkannenmuseum, Gießen

Große und kleine Gießkannen gibt's in Gießen zu bestaunen. Bild © Gießkannenmuseum Gießen

Gießkannen kommen in Plastikgrün oder Alugrau daher oder als Designer-Stück. Grundsätzlich erfahren sie als typische Gebrauchsgegenstände nur wenig Aufmerksamkeit. In Gießen ist der Gießkanne gleich ein ganzes Museum gewidmet.

Unter den Exponaten finden sich Antiquitäten, Unikate oder Profigießgeräte, ein rüsselgießender Kunststoffelefant, ein orangefarbenes Windlicht in Gießkannenform, Gießkannenblasinstrumente und so allerlei weitere Kuriositäten. Das Gießkannenmuseum ist im Februar und März mittwochs, freitags und samstags geöffnet. Ab April zudem an Donnerstagen und Sonntagen.

Deutsches Feuerwehrmuseum, Fulda

In Fulda kann man die Geschichte des Brandschutzes erleben. Bild © Archiv Deutsches Feuerwehrmuseum

Wenn es brennt, dann kommt die Feuerwehr. Aber ist das wirklich so selbstverständlich? Das Deutsche Feuerwehrmuseum in Fulda bietet einen umfangreichen Einblick in die Geschichte des Brandschutzes. Ausgestellt sind etwa die älteste erhaltene fahrbare Handdruckspritze der Welt aus dem Jahr 1624 oder die älteste bekannte pferdegezogene Drehleiter aus dem Jahr 1808.

Feuerwehr-Fans dürfen aber auch selbst aktiv werden: Neben dem museumseigenen "Löschteich" können Besuchende erproben, wie anstrengend es ist, so eine historische Handdruckspritze zu benutzen. Das Deutsche Feuerwehrmuseum ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet.