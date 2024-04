Nur Winter ist Kinozeit? Von wegen: Im Frühling starten viele Filmfestivals in Hessen. Mal entführen sie in ferne Länder, mal setzen sie sich mit wichtigen gesellschaftlichen Themen auseinander - oder den besten Trash-Filmen. Ein Überblick.

Für Filmfans füllt sich der Kalender ab jetzt fast von alleine: Beinahe im Wochentakt stehen Filmfestivals in Hessen an. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Lichter Filmfest in Frankfurt

Szene aus dem Film "Dead Man" mit Johnny Depp (1995), den Karl Baumgartner mitproduzierte. Bild © Imago Images, Image courtesy Ronald Grant Archive / Mary Evans

Wann: 16. bis 21. April

Wo: An verschiedenen Orten in Frankfurt, unter anderem im Kino des DFF, im Prestige Kino in der Eysseneckstraße und im Pupille - Kino in der Uni. Das Festivalzentrum ist in einer alten Druckerei in der Eschersheimer Landstraße 28.

Was: Mehr als 100 Filme aus aller Welt, darunter zahlreiche Welt- und Deutschlandpremieren. Eine Sonderreihe ist dem Frankfurter Filmproduzenten Karl Baumgartner (Dead Man, Das Leben des Bohème) gewidmet. Außerdem gibt einen Schwerpunkt auf Storytelling mittels 360-Grad-Filmen und zum 14. Mal wird der Lichter Art Award verliehen.

Weitere Infos: Lichter Filmfest

Go East-Festival in Wiesbaden

Szene aus "Another Day". Albanien und Kosovo stehen beim diesjährigen Go East-Festival im Mitetlpunkt. Bild © SCRB&NKNB

Wann: 24. bis 30. April

Wo: Caligari FilmBühne, Apollo-Kinocenter, Murnau-Filmtheater und Kulturzentrum Schlachthof. Das Festival-Zentrum ist im Museum Wiesbaden.

Was: Seit 2001 schaut das Festival Go East auf den mittel- und osteuropäische Film. In diesem Jahr stehen die kleinen Länder Albanien und Kosovo sowie der Westbalkanländer insgesamt im Mittelpunkt. Einen Teil des Programms bestreitet das Balkan-Künstlerinnennetzwerk "Yugoretten" mit Performances, Filmvorführungen, Networking-Events und Diskussionen.

Weitere Infos: Filmfestival Go East

Phantastisches Trashfilm Festival in Kassel

Wann: 9. bis 11. Mai

Wo: Kulturverein Goethes PostamD, Kassel

Was: Seit 20 Jahren Filme mit kleinem Budget, aber großer Hingabe. Trashfilme werden nicht nur gezeigt, in Filmgesprächen wird auch ihre Bedeutung erörtert. Beim Format Trash Kids New Media können sich Nachwuchsfilmer mit Werken bis 5 Minuten Länge bewerben. Einzige Bedingung: No violence, sex or discrimination.

Weitere Infos: Der phantastische Trashfilm

Nippon Connection in Frankfurt

Schauspielerin Kotone Furukawa ist Ehrengast beim Nippon-Filmfestival. Bild © Ittetsu Matsuoka

Wann: 28. Mai bis 2. Juni

Wo: An verschiedenen Orten in Frankfurt, u.a. dem Künstlerhaus Mousonturm, dem Kino des DFF und dem Mal Seh'n Kino

Was: Japan ist eines der innovativsten und vielfältigsten Filmländer der Welt, sagen die Festivalmacher und versprechen einen Querschnitt des aktuellen japanischen Filmschaffens. Thematisch befasst sich das Festival dieses Jahr mit dem Verhältnis des japanischen Kinos zum Ausland. Als besonderer Ehrengast wird die Schauspielerin Kotone Furukawa erwartet, die den Nachwuchspreis Nippon Rising Star Award erhält. Im Rahmenprogramm gibt es nicht nur Workshops und Vorträge, sondern auch Kochkurse, eine Tee-Zeremonie und einen Einblick in die japanische Kultur.

Weitere Infos: Nippon Connection

Die Seriale in Gießen

Milena Straube spielt die Luise von Kummerveldt in der WDR-Webserie "Haus Kummerveldt" Bild © WDR/Goldstoff Filme

Wann: 29. Mai bis 3. Juni

Wo: In (Open-Air-)Kinos in Gießen und Online

Was: Gezeigt werden mehr als 50 Serien und Pilotfolgen aus 18 Ländern, außerdem gibt es Vorträge, Podiumsdiskussionen und Konferenzen. Das Festival richtet sich an Publikum, Studenten, Macher und Serienfans. Im Programm unter anderem: die fiktionale Historienwebserie Haus Kummerveldt.

Weitere Infos: Seriale Gießen

Weitere Informationen Festivals für junge Filmmacher Jung und Abgedreht: Kurzfilmfestival in Hanau

Wann: 9. Juni

Wo: Im Kinopolis Hanau und Online

Was: Zum zwölften Mal bietet das Hanauer Jugend-Kurzfilmfestival Filmschaffenden zwischen 14 und 27 Jahren eine Plattform, ihre Werke zu zeigen und sich zu vernetzen. Das Rahmenprogramm sieht unter anderem Frage-Antwort-Sessions mit den jungen Kreativen vor.

Weitere Infos: Jung und Abgedreht



Werkstatt der Jungen Filmszene in Wiesbaden

Wann: 17.-20 Mai

Wo: Im Wilhelm-Kempf-Haus im Stadtteil Naurod und im Caligari-Kino Wiesbaden

Was: Vier Tage leben die jungen Leute zusammen, um Filme zu sehen, sich über sie auszutauschen, sich bundesweit zu vernetzen, von einander zu lernen und zu profitieren und vielleicht sogar zukünftige Projekte gemeinsam zu realisieren.

Weitere Infos: Werkstatt Jungefilmszene Ende der weiteren Informationen

Rüsselsheimer Filmtage

Wann: 14. und 15. Juni

Wo: Rüsselsheimer Stadttheater

Was: Seit 31 Jahren hat der satirische Kurzfilm seine Heimat im Stadttheater von Rüsselsheim. Neben den Filmen im Großen Haus gibt es ein Rahmenprogramm mit Biergarten und Live-Musik, wo man Filmemacherinnen und Filmemacher auch persönlich kennenlernen kann. Das zweitägige Festival wird von der Cinema Concetta Filmförderung organisiert. Welcher Film einen der begehrten Preise gewinnt, entscheidet aber traditionell das Publikum.

Weitere Infos: Rüsselsheimer Filmtage

Internationales Trickfilmfestival in Wiesbaden

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Wann: 27. bis 30. Juni

Wo: Schloss Biebrich und Caligari Bühne in Wiesbaden

Was: Zu sehen gibt es international ausgezeichnete Trickfilme. Das Besondere: Die Trickfilme werden in der unveränderten Originalfassung gezeigt. Zum Auftakt ist der neue Film des Oscar-nominierten, unabhängigen Filmemachers und Animators Bill Plympton "Slide" zu sehen, der Regisseur ist anwesend.

Weitere Infos: Trickfilmfestival Wiesbaden

Weitere Informationen Was in der zweiten Jahreshälfte noch ansteht Mit dem Queer Filmfest in Weiterstadt, der B3 Biennale des bewegten Bildes in Frankfurt und dem Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest stehen im Herbst weitere Festivals auf dem Programm. Ende der weiteren Informationen