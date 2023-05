Pubquiz, Weinkultur, Gartenzwerge bemalen: Museen in Hessen lassen sich am 21. Mai auf besondere Weise erleben.

An diesem Sonntag öffnen bundesweit wieder viele Museen ihre Türen und bieten Besucherinnen und Besuchern anlässlich des 46. Internationalen Museumstags ein breites Programm. Die Idee: Mit einem gebündelten Programm auf die Vielfalt der Museumslandschaft aufmerksam und diese erlebbar machen.

Allein in Hessen sind an dem Tag 357 Aktionen von 151 Museen in 84 Orten geplant. Darunter sind folgende empfehlenswerte Programmpunkte:

1. Weintastisches Museum-Pubquiz in Hochheim

Ein Museumsbesuch der anderen Art in Hochheim. Bild © Hochheimer Weinbaumuseum/ Woody T. Herner

Wer mal sein Wissen in besonderer Atmosphäre auf die Probe stellen will, findet hier eine Gelegenheit: Schon am Samstag um 21.30 Uhr veranstaltet das Hochheimer Weinbaumuseum in seinem Kellergewölbe ein Pub-Quiz mit Fragen rund um das Thema. Etwa: In welchem Land trinkt man den meisten Wein pro Kopf? Welche Tiere haben 2010 die Weinfelder in Südafrika verwüstet?

Beleuchtet wird die Weinkultur dabei aus unterschiedlichen Perspektiven wie Film, Musik, Geschichte oder Politik. Mitraten können sowohl Weinkenner als auch Laien. Beim Quizzen auf seinem Handy spicken geht im Kellergewölbe des Weinbaumuseums nicht, denn dort gibt es keinen Internetempfang.

2. Burg Ronneburg: Bogenschießen und mittelalterliche Tänze

Wie in vergangenen Zeiten geht es auf der Burg Ronneburg zu. Bild © picture-alliance/dpa

Wer Lust auf mittelalterliche Atmosphäre hat, dürfte auf der Burg Ronneburg gut aufgehoben sein. Am Sonntag von 11 bis 16.30 Uhr können sich Groß und Klein unter Aufsicht eines Ritters zum Beispiel im Bogenschießen versuchen.

Außerdem ist der mittelalterliche Tanzverein Laikan aus Gelnhausen auf der Burg zu Gast und lädt zum Mittanzen ein. Das Burgmuseum bietet eine kostenlose Führung durch die alten Gemäuer und eine Schnitzeljagd für Kinder an.

3. Briefwerkstatt Kassel Grimm

Mit Feder und Tinte schreiben, das geht in der Briefwerkstatt in der Grimmwelt in Kassel. Bild © Grimmwelt Kassel/ Nikolaus Frank

Löschen geht nicht - zumindest im Workshop "Froteufel" in der Grimmwelt in Kassel, wo man am Sonntag Briefe schreiben kann wie zu Grimms Zeiten. Ganz oldschool können sich hier Kinder und Erwachsene mit Feder und Tinte auf handgeschöpftem Papier ausprobieren.

Was inhaltlich hineingehört in so einen historischen Brief, wird auch thematisiert: Dabei lernt man auch das eine oder andere darüber, wie die Brüder Grimm mit Feder und Tinte ihr Netzwerk aus Gelehrten, Schriftstellern und Freunden aufgebaut haben. Der Workshop dauert circa zwei Stunden und beginnt jeweils um 12.30 Uhr und um 15.30 Uhr.

4. Gartenzwerge-Workshop in Hofheim

Gartenzwerge im Pop-Art-Stil können in Hofheim selbst gestaltet werden. Bild © Stadtmuseum Hofheim am Taunus

Noch farblose Gipszwerge warten im Stadtmuseum Hofheim darauf, kreativ bemalt zu werden. Passend zur aktuellen Ausstellung "Die riesige Welt der Zwerge" wird in der Museumswerkstatt im historischen Gewölbekeller ein Workshop für Erwachsene und Kinder angeboten. Mit Acrylfarben dürfen sich die Besucherinnen und Besucher hier am Sonntag zwischen 11.30 und 13 Uhr an den Kult-Figuren austoben.

5. Mathematische Stadtführung in Gießen

Außenansicht des Mathematikums Gießen Bild © Mathematikum

Eine mathematische Stadtführung - das mag für die eine oder andere Person vielleicht abschreckend klingen. Aber: Organisiert wird die Führung vom Mathematikum Gießen, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, das nicht selten unbeliebte Fach erlebbar zu machen.

Auf der Tour durch die Innenstadt - Beginn: Sonntag, 15 Uhr - sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Alltägliches durch die mathematische Brille sehen. Während der einstündigen Führung können sie im Stadtbild Zahlen, Formen und Symmetrien entdecken, so das Versprechen. Übrigens: Das Mathematikum feiert 20-jähriges Jubiläum.

6. Führung zu Rollenbildern im Spielzeug in Hanau

Zu "Automädchen und Pferdejungs" bietet das Puppen- und Spielzeugmuseum Hanau eine eigene Führung an. Bild © Hessisches Puppen- und Spielzeugmuseum

Mädchen spielen am liebsten mit Barbies und Jungs mit Waffen? Mit diesen Rollenbildern beschäftigt sich das Hessische Puppen- und Spielzeugmuseum in Hanau. Wie trägt die Biologie zu diesen Klischees bei, inwiefern die Gesellschaft? Am Sonntag um 13 Uhr gibt es dazu eine Themenführung.

7. Mundart-Führung im Hessischen Landesmuseum Kassel

Das Mariechen führt Besuchende durch das Hessische Landesmuseum Kassel. Bild © Hessen Kassel Heritage_Mariechen im Hessischen Landesmuseum

Schnuddeln, Schmissen, Badschen - das Kasselänische hat, so sagt man, einen ganz eigenen Charakter. Und wer diese Wörter versteht, wird bei der Mundartführung "Schnuddeln mit Mariechen" keine Verständnisprobleme haben. Im Hessischen Landesmuseum in Kassel nimmt eine waschechte Kasselänerin die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch die Geschichte Nordhessens - selbstredend im regionalen Idiom.

Dabei geht es um viele Themen: angefangen beim ersten Hessen über die Landgrafenfamilien und hin zu deren wertvollen Kunstsammlungen.

