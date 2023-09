Beim "Tag des offenen Denkmals" sind am Sonntag in ganz Deutschland rund 5.000 ganz besondere Gebäude zu besichtigen. Auch in Hessen sind hunderte Baudenkmale zu sehen. Hier sieben Highlights.

Der "Tag des offenen Denkmals" ist Deutschlands größte Kulturveranstaltung, denn bundesweit beteiligen sich Tausende Ehrenamtliche, die ihre Baudenkmale kostenfrei der Öffentlichkeit zugänglich machen. Koordiniert wird das Ganze von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht.

Für die 30. Ausgabe des "Tags des offenen Denkmals" am 10. September 2023 hat die Stiftung das Motto "Talent Monument" ausgerufen. Laut Veranstalter solle so das besondere Talent der Denkmale in den Fokus gerückt werden, Menschen zum Staunen und Nachdenken zu bewegen. Auch in Hessen öffnen hunderte Baudenkmale ihre Türen - da kann die Auswahl auch mal schwerfallen. Wir haben sieben Highlights in Hessen am diesjährigen "Tag des Denkmals" ausgewählt.

Weitere Informationen Programm "Tag des offenen Denkmals" Das gesamte Programm des "Tags des offenen Denkmals" mit allen Adressen und Öffnungszeiten ist auf der Webseite abrufbar. Außerdem wird eine interaktive App für Besuchende angeboten, die kostenlos heruntergeladen werden kann. Ende der weiteren Informationen

Fachwerk vom Feinsten in Alsfeld

Das Haus Helbig in Alsfeld Bild © Rudolf Knierim

Das Haus Helbig im historischen Zentrum von Alsfeld ist eine Perle. Um das Jahr 1800 errichtet, erstrahlt es heute wieder in neuem Glanz. Der gebürtige Alsfelder Rudolf Knierim hatte das Haus neben seinem Elternhaus vor fünf Jahren gekauft, um es vor dem Verfall zu retten. Jetzt wurde auch das Innere denkmalgerecht saniert, historische Türen und Fliesenböden wurden dabei erhalten. Bei Interesse beantwortet der Bauherr Fragen zur Kernsanierung.

Weitere Informationen Adresse: Haus Helbig, Mainzer Gasse 18, 36304 Alsfeld

Öffnungszeiten: 10. September 2023, 10.00 bis 16.00 Uhr Ende der weiteren Informationen

Schwungvolle Nachkriegsmoderne in Hofgeismar

Haus Paepke in Hofgeismar Bild © M. L. Preiss

Ein Lehrerehepaar hatte die Villa 1958 in Auftrag gegeben, geplant hat es der aus Hofgeismar stammende Garten- und Landschaftsarchitekt Hermann Mattern. Auf einem 2800 Quadratmeter großen Hanggrundstück hoch über dem zu Hofgeismar gehörenden Hugenottendörfchen Carlsdorf entstand der zweigeschossige Bungalow, auch genannt "Haus Paepke".

Zu bewundern sind ein schwungvolles Schmetterlingsdach, runde Fenster und lebendige Farbkontraste. Die Sanierung in mehreren Etappen wurde von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gefördert.

Weitere Informationen Adresse: Am Schützenplatz 3-5, 34369 Hofgeismar

Öffnungszeiten: 10. September 2023, 11.00 bis 15.00 Uhr Ende der weiteren Informationen

Ein Traumschloss in Nidda

Das Schloss in Nidda aus der Vogelperspektive Bild © Nicole Friedersdorf

Für manche ist dieses Bauwerk eine Traumadresse zum Heiraten. Denn ein Standesamt gibt es auch im Schloss Nidda. Auf den Fundamenten einer Wasserburg aus dem 12. Jahrhundert wurde das Renaissance-Schloss im 16. Jahrhundert erbaut. Heute ist es in Privatbesitz.

Neben den Schlossherren leben und arbeiten auch Künstlerinnen und Künstler in den alten Mauern. Am "Tag des Denkmals" werden ein Treffen mit den Schlossherren sowie Führungen und Vorführungen der Schwertkampfakademie angeboten.

Weitere Informationen Adresse: Schlossgasse 23, 63667 Nidda

Öffnungszeiten: 10. September 2023, 10.00 bis 17.00 Uhr Ende der weiteren Informationen

Badeanstalt im Bauhausstil in Kassel

Früher Badeanstalt, heute Büro- und Eventlocation: das Hallenbad Ost in Kassel Bild © Katharina Jaeger

Dass hier einmal gebadet wurde, ist noch deutlich zu erkennen - unter anderem an den Leitern zum Einstieg ins Schwimmbecken. Das Hallenbad Ost in Kassel, erbaut 1929 im Stil des Bauhauses, wurde 2007 wegen Baufälligkeit geschlossen und verfiel.

Das Kasseler Büro KM Architekten baute das denkmalgeschützte Gebäude ab 2019 zu einer Büro- und Eventlocation um, ohne den Charakter des früheren Schwimmbads zu verleugnen. Dafür wurden die Architekten mit dem Hessischen Denkmalschutzpreis 2022 in der Kategorie "Transformatives Bauen" ausgezeichnet.

Weitere Informationen Adresse: Leipziger Straße 99, 34123 Kassel

Öffnungszeiten: 9. und 10. September 2023, 11.00 bis 13.00 Uhr Ende der weiteren Informationen

Spuren jüdischen Lebens in Darmstadt

Erinnerungsort Liberale Synagoge Darmstadt Bild © Nikolaus Heiss

Bei den Arbeiten für einen Neubau der Städtischen Kliniken Darmstadt wurden sie entdeckt: Überreste der liberalen Synagoge von Darmstadt aus dem Jahr 1876. In der Pogromnacht 1938 war das Gebäude von den Nationalsozialisten zerstört worden - heute sind die Fundamente der Synagoge am "Erinnerungsort Liberale Synagoge Darmstadt" zu besichtigten, der Teil des Klinikgebäudes ist.

Am Sonntag um 15.00 Uhr gibt es dort eine Veranstaltung der Projektgruppe "SchülerInnen gegen das Vergessen".

Weitere Informationen Adresse: Grafenstraße 9, 64283 Darmstadt, Zugang über den Klinik-Eingang Bleichstraße

Öffnungszeiten: Sonntags und mittwochs von 11.30 Uhr bis 16.00 Uhr Ende der weiteren Informationen

Kunst im Wasserwerk Hanau

Die Audio- und Videoinstallation "Flowing Water" von Echo Ho Bild © Echo Ho

Durch Eingemeindungen stieg der Wasserverbrauch der Stadt Hanau zu Beginn des 20. Jahrhunderts rapide an. Daher wurde in den Jahren 1911/192 ein drittes Wasserwerk gebaut, das bis heute von den Hanauer Stadtwerken betrieben wird.

Die ehemalige Kohlehalle wird seit einigen Jahren für zeitgenössische Kunstausstellungen genutzt. Zum "Tag des offenen Denkmals" ist hier eine Sound- und Lichtinstallation der Künstlerin Echo Ho zu sehen.

Weitere Informationen Adresse: Burgallee 119a, 63454 Hanau

Öffnungszeiten: 10. September 2023, 11.00 bis 17.00 Uhr Ende der weiteren Informationen

Minidenkmal im Kleingarten in Frankfurt

Gartenlaube von Architektin Margarete Schütte-Lihotzky in der Kleingartenanlage "Römerstadt II" Bild © Simon Keckeisen

Auch die kleinste Hütte kann ein Denkmal sein - wenn sie von einer legendären Architektin wie Margarete Schütte-Lihotzky entworfen wurde. Die hatte für die Siedlungen des "Neuen Frankfurt" in den 1920er-Jahren bereits die berühmte Frankfurter Küche erfunden. Für die Kleingärten in der Umgebung gestaltete sie auch den Prototyp einer Gartenlaube.

Ein gut erhaltenes Exemplar in der Kleingartenanlage "Römerstadt II" wird jetzt fachgerecht und mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz restauriert, drumherum betreibt die gemeinnützige "ernst-may-gesellschaft" einen Mustergarten als Außenstelle des Ernst-May-Hauses.

Weitere Informationen Adresse: Im Burgfeld 136, 60439 Frankfurt

Öffnungszeiten: 10. September 2023, 12.00 bis 17.00 Uhr Ende der weiteren Informationen