Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Es ist zwar Mittwoch, aber auch irgendwie Freitag, da morgen ja Feiertag und irgendwie ja langes Wochenende und irgendwie bald frei. Und, ach Sie wissen schon, was ich meine. Also Frei... ääähhh Mittwoch. Verdammt. So: Themenwechsel. Ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt einfach gemeinsam an diesem Mittwoch (geht doch!) bis 10 Uhr auf diesen Morgen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen freue ich mich immer über Mails. Let's go!