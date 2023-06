Piloten weiter in Tarifverhandlungen bei Lufthansa

Wenige Tage vor Ablauf der Friedenspflicht dauern die Tarifverhandlungen zwischen der Lufthansa und ihren rund 5.200 Stammpiloten an. Man sei weiter in Gesprächen, könne aber zu Details nichts sagen, erklärten beide Seiten am Dienstag auf Anfrage. Am Freitag endet die Friedenspflicht der bisherigen Vereinbarung, so dass theoretisch ab Juli Streiks in der Hauptreisezeit möglich sind. Über das weitere Vorgehen hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nach Angaben eines Sprechers noch nicht entschieden, zumal die Gespräche nicht abgeschlossen sind. Bei einem Scheitern sind Warnstreiks ebenso wie die Einleitung einer Urabstimmung über unbefristete Streiks denkbar. Zuletzt hatten die Lufthansa-Piloten am 2. September 2022 mit einem Warnstreik den Flugbetrieb lahmgelegt. Es fielen mehr als 800 Flüge mit rund 130.000 betroffenen Passagieren aus.