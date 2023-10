"Die Partei" nimmt Peter Feldmann auf den Arm

Die Suche nach einer neuen politischen Heimat von Frankfurts Ex-Oberbürgermeister Peter Feldmann (früher SPD) wächst sich langsam zur Posse aus. Nachdem der groß angekündigte Eintritt in die Linkspartei so richtig schief gegangen war, hat sich jetzt die Satire-Partei Die Partei zu Wort gemeldet. Sie habe "Verständnis und Mitleid" für und mit Feldmann, heißt es in einem offenen Brief. Gleichzeitig bietet die Partei Feldmann an, doch ihr beizutreten: "Gerne bieten wir auch Ihnen eine neue politische Heimat im noch zu gründenden Ortsverband Harheim, dessen Vorsitz Sie selbstverständlich übernehmen können."

"Dass die Linke Sie nun nicht mit Kusshand aufnimmt, sondern noch zögert, empfinden wir als Skandal", schreibt Die Partei weiter. Und all das sei Feldmann widerfahren, obwohl er doch nur das gemacht habe, was viele Politikerinnen und Politiker erfolgreich praktizierten: "etwas Selbstdarstellung, das Suchen von Aufmerksamkeit, anzügliche Witze, die beim 'einfachen Volk' vermeintlich gut ankommen".

Abschließend heißt es in dem offenen Brief: "Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass dieses Angebot nur unter der Bedingung gilt, dass Sie zukünftig jegliche Termine in der Öffentlichkeit und mit der Presse nur in Anwesenheit einer Aufsichtsperson wahrnehmen werden." Wahrscheinlich ist es nun Feldmann, der zögert.