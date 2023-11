Fledermäuse suchen sicheren Unterschlupf für Winter

Zeit für Tiere im Ticker:

Fledermäuse sind derzeit auf der Suche nach einem sicheren Quartier für den Winterschlaf. Der Naturschutzbund Hessen (Nabu) ruft dazu auf, die Tiere bei ihrer Suche zu unterstützen. "Das perfekte Winterdomizil für eine Fledermaus ist frostfrei, mit einer Temperatur zwischen 4 und 9 Grad, hat eine hohe Luftfeuchte, gute Möglichkeiten versteckt abzuhängen und ist sicher vor Fressfeinden", sagte eine Nabu-Sprecherin.

Diese Bedingungen böten zum Beispiel Stollen, Gewölbekeller, Höhlen und Baumhöhlen. "Einige Arten überwintern auch in Unterkünften an Wohnhäusern." So würden unter anderem künstliche Spaltenquartiere wie Fledermausbretter oder Flachkästen an Giebelwänden von den Tieren gerne genutzt. Diese könne man in Baumärkten und dem Fachhandel kaufen oder auch selber bauen.

Laut Nabu stehen alle 21 in Hessen vorkommenden Fledermausarten auf der Roten Liste und sind teilweise vom Aussterben bedroht. Die Tiere, deren Winterschlaf von November bis März andauert, seien daher streng geschützt.

Besondere Umsicht sei bei Feuerholz geboten, sagte die Nabu-Sprecherin. Einige Arten nutzten die Holzstapel als Winterquartier und würden beim Reinholen häufig nicht entdeckt. Durch einen Energiesparmodus dauerte es bis zu 20 Minuten, bis Fledermäuse fliegen und sich dadurch bemerkbar machen könnten. Dadurch würden viele Tiere versehentlich verbrannt.