Lkw-Unfall legt A7 für mehrere Stunden lahm

Ein Unfall auf der A7 zwischen den Ausfahrten Homberg/Efze und Bad Hersfeld-West (Hersfeld-Rotenburg) hat in der Nacht für einen teilweise bis zu zwölf Kilometer langen Stau gesorgt. Wie die Polizei am Morgen berichtete, war die Fahrbahn von gestern 23 Uhr bis 5 Uhr am Morgen komplett gesperrt. Mittlerweile konnte der Stau in der Sperrung abgeleitet werden. Dennoch staut es sich aktuell ab Malsfeld immer noch auf vier Kilometern. Die Arbeiten an der Unfallstelle sollen noch bis in den Vormittag dauern, so lange bleibt es auch bei der Sperrung. Laut Polizei hatte ein Lkw-Fahrer eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum bemerkt. Nachdem er seinen Wagen auf den Standstreifen gefahren hatte, fing der Motor Feuer. Auch wenn die eigentlichen Löscharbeiten der Feuerwehr nach einer Stunde beendet waren, entzündete sich das Feuer im Anschluss immer wieder neu, da der Wagen mit Stückgut beladen war. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand, die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 60.000 Euro.